Managerul Spitalului Gaesti acuza ca Arafat minte in privinta camerelor hiperbare: "Ne-a vandut castraveti uitand ca si noi cultivam"

Belusica: Incercarea de a bagateliza alti profesionisti este deja

Belusica il contrazice pe Arafat

"Cate vieti au salvat camerele hiperbare utilizate de IGSU?"

Medicul il acuza pe Arafat, intr-o postare pe Facebook , de o incercare "sinistra si stupida" de inducere a opiniei publice in eroare si comenteaza punctual raspunsurile date de acesta, contrazicandu-l.Referitor la afirmatiile medicului Raed Arafat potrivit carora camerele folosesc doar aer sub presiune si nu oxigen, iar in anumite situatii, atmosfera din barocamera poate deveni periculoasa pentru pacient, Laurentiu Belusica afirma: "Domnule ministru, si atmosfera din saloanele de ATI Bals si Piatra Neamt a devenit periculoasa si nu v-a pasat, si montarea unor artificii a devenit periculoasa si nu v-a pasat.Doresc sa mentionez faptul ca cele 4 camere hiperbare mobile cumparate din bani publici de catre DSU in urma cu 4 ani si care au fost vazute numai la defilarea de 1 decembrie detin un sistem performant de detectare a concentratiei de oxigen , la atingerea procentului de 22% concentratie in oxigen pornesc automat sistemele de spalare a aerului si astfel valoarea se mentine sub 21% concentratie.Camerele hiperbare sunt echipate cu targa, ventilator, infuzomat si clopot de oxigenare copii si bolnavi comatosi dovada clara ca domnul ministru a mintit afirmand ca nu pot folosi oxigen. Teoretic, camerele cu presiune inalta sunt de doua feluri: barocamere care folosesc numai aer comprimat si camere hiperbare care folosesc aer comprimat si oxigen sub prersiune. Barocamerele nu cred ca se mai folosesc undeva in lume, cele 4 camere mobile ale DSU fiind de inalta performanta si evident camere hiperbare, deci folosesc oxigen, inclusiv la pacienti in coma".Medicul ii solicita lui Raed Arafat sa precizeze si cu ce medici din tara a discutat pe tema folosirii camerelor hiperbare la tratarea pacientilor cu COVID.Laurentiu Belusica da o replica dura si faptului ca Raed Arafat a vorbit despre el numindu-l "medicul de la Gaesti"."Limba romana, pe care ar fi trebuit sa o vorbiti la perfectie dupa atatia ani in Romania, are o semantica aparte. Exprimarea normala este,, managerul de la Spitalul Orasenesc Gaesti,, dar incercarea dvs de a bagateliza alti profesionisti este cunoscuta deja", afirma medicul.Managerul Spitalului Gaesti considera mincinoasa declaratia sefului DSU conform careia,, Camerele noastre functioneaza pe principiul crearii prin aer comprimat, nu prin oxigen, oxigenul se da doar pe masca, in secunda in care dai oxigen in cantitati foarte mari, 10, 15, 20 de litri pe minut, atmosfera din camera hiperbara devine periculoasa"."Declaratia este mincinoasa deoarece camerele ISU pot administra oxigen pacientilor din interiorul camerei hiperbare in 3 moduri: in atmosfera camerei, la masca sau intermediul mastii de tip "cupola" - pentru copii sau pacienti de ATI, in functie de protocolul ales de medicul specialist raportat la diagnosticul si antecedentele pacientului. Camerele hiperbare ale IGSU, AU IN DOTARE VENTILATOARE MULTIPARAMETRU CE POT FI FOLOSITE SI IN TRATAREA PACIENTILOR COVID. Toate echipamentele medicale din interiorul camerei hiperbare sunt certificate special pentru aceste conditii permitind utilizarea in deplina siguranta in interiorul camerei indiferent de modalitatea administrarii oxigenului", este replica medicului Laurentiu Belusica.El se refera si la costurile mari invocate de Raed Arafat pentru pregatirea medicilor care sa utilizeze barocamerele, o suma de aproape un sfert de milion de euro, la un curs de 2-3 saptamani pentru 18 medici."IGSU a solicitat pentru instruirea medicilor "conditii speciale" in sensul ca certificarea sa fie efectuata de trainer specializati si diploma sa fie certificata la nivel european. De asemenea a solicitat ca cursul de 2-3 luni raportat la notiunile predate sa se desfasoare in maxim 3 saptamani, in Romania. Cursul urma sa fie realizat de traineri ECHM- Comitetul European pentru Medicina Hiperbara si EUBS-European Underwater and Baromedical Society, acestea find organismele de instruire si certificare a medicilor recunoscute la nivel European",sustine medicul Belusica.De asemenea, el afirma ca in prezent cursuri se organizeaza prin Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova, catedra de medicina a conditiilor extreme (intre care si hiperbara), prima si probabis singura facultate din Romania care sustinut o astfel de catedra, si insumeaza o durata de aproximativ 120 de ore de curs, ingloband si cursuri practice la Centrul de Scafandri Constanta (unitate ce apartine de Ministerul Apararii Nationale infiintata in 1967), ce are formati si angajati specialisti de inalta performanta profesionala.,,Aceste camere nu pot fi trimise la oricine care spune "Eu stiu sa o folosesc", este o industrie intreaga, este o chestie foarte complexa, trebuie pregatire specifica, avem pregatiti pompierii care le opereaza tehnic, trebuie sa pregatim si personalul medical, anul asta sper ca se va face pregatirea", a adaugat seful DSU in interviul acordat News.ro, iar replica managerului Spitalului Gaesti este: "Daca nu le trimiteti cui va spune ca stie sa le foloseasca si isi asuma riscurile, cui le trimiteti? Ce ati facut 4 ani????? Absolventii cursului de medicina hiperbara de la Universitatea de medicina si Farmacie Craiova (iar eu sunt un astfel de absolvent asa cum ati vazut si din diploma pe care mi-ati cerut sa v -o arat), au dreptul de "a prescrie" tratamentul hiperbar pentru pacient prin prisma prerogativelor pentru care au fost instruiti. Furnizorul echipamentului hiperbar instruieste in functie de echipamentele medicale din camera hiperbara medicii care au aceasta competenta".Laurentiu Belusica il acuza pe Raed Arafat ca a oferit raspunsuri difuze intrebarilor referitoare la modul in care sunt folosite in prezent camerele mobile pentru tratamente hiperbarice aflate in posesia statuluisi la posibilitatea utilizarii acestora in viitor pentru tratarea pacientilor cu COVID. dar si intr-o situatie similara celei de la Colectiv."De la inceperea pandemiei in 2020 toate cursurile care privesc medicina hiperbara au fost suspendate, dar de ce din 2017 de cand primele camere hiperbare mobile au fost livrate IGSU, pana in 2020 cand a inceput pandemia nu s-a facut nimic in ceea ce priveste instruirea medicilor care urmau sa utilizeze camerele hiperbare? Repet, cate vieti au salvat camerele hiperbare utilizate de IGSU din 2017 pana in prezent? Dati-ne o cifra, domnule ministru!", afirma medicul.El are si un set de intrebari pentru seful DSU Raed Arafat: "Si totusi opinia publica in baza legii 544 sa ceara raspunsurile la urmatoarele intrebari: Cat a costat o camera hiperbara? / La cate misiuni de salvare au participat? / Cate vieti au salvat? / De ce nu au fost folosite la fetita de 12 care a murit intoxicata cu monoxid de carbon la Buzau? / De ce timp de 4 ani nu ati folosit sistemul romanesc de invatamant pentru a va scoli personalul medical? / Cat costa intretinerea periodica anuala si daca a fost facuta, a celor patru camere hiperbare mobile, inclusiv autotrenurile?".In finalul postarii managerul Spitalului gaesti ii cere din nou lui Raed Arafat sa dea camere hiperbare spitalului, amintindu-i ca vine valul 3 al pandemiei.