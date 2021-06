Ploile torentiale au inundat zeci de gospodarii in toata Romania. Bilantul pompierilor dupa cateva ore de munca la foc continuu

Conform datelor publicate, sambata seara, pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), in intervalul orar 08,00 - 21,00 au fost inregistrate probleme in judetele Arges, Buzau, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si in Capitala, intervenindu-se pentru evacuarea apei din 15 case, 38 curti, 17 subsoluri/beciuri (inclusiv la trei operatori economici si la o scoala), precum si de pe trei strazi.De asemenea, in judetul Constanta, circulatia rutiera a fost temporar afectata de apa si aluviuni pe DN 38, iar o persoana ramasa blocata cu autoturismul pe carosabil a fost extrasa din zona in siguranta."Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate in data de 11.06.2021, in doua localitati din judetul Valcea, raman izolate din punct de vedere al traficului auto 59 de gospodarii (in localitatea Popesti- 9 gospodarii si in localitatea Gibesti - 50 de gospodarii). In ambele localitati, au fost luate masuri pentru asigurarea interventiei in cazul situatiilor de urgenta si se actioneaza pentru remedierea situatiilor create, cu echipe de la SGA si autoritatile locale", precizeaza sursa citata.