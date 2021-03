Cum a demonstrat un sofer abuzul Politiei Rutiere la o trecere de cale ferata. Este locul-capcana in care agentii ridica permise pe banda rulanta

Argumentele soferului

Judecatorul, in dubiu

Unul dintre acestia a reusit sa demonstreze in instanta ca sanctiunea Politiei nu a fost legal aplicata. Principalul motiv a fost reprezentat de faptul ca politistii ii asteptau pe soferi dupa trecerea de nivel, in apropierea soselei de centura si, astfel, nu aveau posibilitatea sa observe daca s-a intrat pe calea ferata in momentul in care primul semafor nu semnala venirea trenului.Astfel a patit un sofer in data de 28 octombrie 2020. A intrat pe trecerea de cale ferata, iar semnalele acustice si luminoase s-au aprins dupa ce a trecut de primul semafor. In cealalta parte asteptau politistii care l-au amendat cu 1.305 lei si au dispus suspendarea dreptului de a mai conduce autovehicule pe o perioada de 90 de zile.Barbatul (C. D.) a contestat procesul verbal in instanta si a avut castig de cauza. Motivul sanctiunii a fost faptul ca acesta nu ar fi respectat semnalele acustice si luminoase de culoare rosie , traversand in timp ce semibarierele se aflau in curs de coborare."Starea de fapt retinuta in cuprinsul procesului verbal de contraventie nu corespunde realitatii, nefiind vinovat de cele mentionate in actul sanctionator, aspect ce rezulta si din obiectiunile pe care le-am formulat si ce au fost consemnate. (...) In timpul deplasarii am ajuns in apropiere de trecerea la nivel de cale ferata dinspre strada Marasesti spre Soseaua de Centura a Mun. Alba Iulia si inainte de a traversa am oprit, inainte de semibariera automata, pentru a ma asigura ca este oprita.Zona in care s-a plasat Politia nu oferea vizibilitate la primul semafor Observand ca semibariera din sensul meu de mers este in pozitie ridicata (vertical) si fara sa fie aprinsa vreo lumina rosie de semnalizare si fara sa fie pornit vreun semnal acustic, am continuat traversarea trecand de semibariera si ajungand cu toate rotile autoturismului pe linia de cale ferata existenta, spre iesirea inspre Soseaua de Centura.In acest moment s-a declansat sistemul acustic de preintampinare a semnalizarii aparitiei culorii rosii la semibariere, eu fiind pe ilniile de cale ferata intre cele doua bariere. Am continuat drumul spre iesire si abia apoi semibariera de pe partea cealalta a trecerii a inceput sa coboare. Dupa iesirea de pe trecerea la nivel de cale ferata, am observat un echipaj de politie care stationa la baza trecerii", a sustinut soferul in actiunea civila depusa la Judecatoria Alba Iulia.Acesta a mai precizat ca trecerea la nivel de cale ferata este situata pe un dig artificial, intrarea si iesirea de pe aceasta facandu-se prin urcare, respectiv coborarea unei pante, iar din locul unde era echipajul de politie era imposibil sa fi observat cand a intrat in traversarea trecerii la nivel de cale ferata, agentii constatatori putand sa il observe doar in momentul iesirii de pe trecere.Politia a cerut respingerea plangerii, lucru cu care judecatorul nu a fost de acord. " Instanta apreciaza ca a mentine procesul verbal , cu toate consecintele ce deriva dintr-o astfel de solutie, ar aduce atingere prezumtiei de nevinovatie a petentului.Aceasta deoarece petentul a insistat asupra faptului ca in momentul in care s-a angajat in traversarea caii ferate nu erau in functiune semnalele acustice si luminoase, ci doar in timpul trecerii a fost surprins de acestea, astfel ca a fost nevoit sa-si continue traversarea.Acest fapt, coroborat cu atitudinea manifestata de catre petent care a sustinut atat prin prezenta plangere cat si prin obiectiunile formulate cu ocazia intocmirii procesului-verbal, faptul ca in momentul in care s-a angajat in traversarea caii ferate nu erau in functiune semnalele acustice si luminoase, ci doar in timpul trecerii a fost surprins de acestea, este de natura sa creeze un dubiu serios cu privire la conformitatea cu realitatea a celor consemnate in procesul verbal atacat", astfel a motivat hotararea de anulare a procesului verbal, magistratul care a solutionat plangerea.In final, s-a considerat ca soferul nu se face vinovat de savarsirea contraventiei imputate, care sanctioneaza neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune."Elementele constitutive ale respectivei contraventii presupun ca persoana contravenientului sa fi nesocotit cu intentie semnalele cu lumini rosii si/sau sonore aflate in functiune la trecerea la nivel cu calea ferata ori barierele sau semibarierele coborate ori in curs de coborare, fiind exclusa situatia in care conducatorul auto este surprins de respectivele semnale luminoase si/sau sonore chiar in momentul trecerii, circumstante care il obliga sa-si continue deplasarea tocmai pentru a evita sa fie surprins de trecerea mijloacelor de transport feroviar", se mai precizeaza in hotararea din 2 martie 2021. IPJ Alba poate contesta decizia instantei de fond cu apel la Tribunal.