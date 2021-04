Cum si-a batut joc statul roman de spitalele mobile de terapie intensiva. Zeci de milioane de euro risipite in proiecte dubioase, care ar fi putut acum salva vieti

Spitalul modular de la Elias, singurul functional

Suprasolicitarea sistemului de sanatate si lipsa acuta de paturi de terapie intensiva redeschide o discutie mai veche: ce s-a intamplat cu spitalele modulare in care Guvernul a investit bani grei in plina pandemie si pe care le-a inaugurat cu mult fast ca, la scurt timp, sa le puna lacatul.Specialistii sunt de parere ca cele doua spitale modulare, daca nu ar fi fost facute de mantuiala, ar fi putut veni acum in sprijinul sistemului medical. De pilda, Spitalul modular de la Letcani, in care au fost investiti nu mai putin de 13 milioane de euro, este in imposibilitatea de a-si deschide portile si a primi pacienti.Inchis in iarna pe motiv ca sistemul de climatizare nu facea fata, unitatea medicala mobila care teoretic ar putea primi 110 pacienti din care 40 la Terapie Intensiva, a fost inundat in urma ploilor abundente din Iasi.In ciuda investitiei masive, spitalul construit cu bani grei are pe hartie o capacitate de 250 de paturi. Insa un raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatatii evidentiaza deficientele unitatii medicale mobile, inaugurata cu mare fast de autoritati."Este o tragedie ce se intampla cu aceste spitale modulare . E cel facut de Guvern in Pipera, care a mers si n-a mers. A doua nenorocire se numeste Spitalul modular Letcani, care are o capacitate foarte mare si care nu a fost niciodata functional, asa cum trebuie. Spitalul modular care a mers din prima zi si care merge si in acest moment e Spitalul Modular de la Spitalul Elias, facut de Asociatia Daruieste Viata.Cei de la Piatra Neamt au mers in repetate randuri la Spitalul Elias pentru a vedea cum functioneaza aceasta unitate medicala modulara. Din punct de vedere al instalatiilor, spitalul modular din curtea Spitalului Elias este facut la cel mai inalt standard. Conditia pusa de manager pentru a deschide spitalul modular a fost obtinerea prealabila a aprobarii de la Directia de Sanatate Publica Bucuresti si respectarea a tot ceea ce tine de instalatii la litera legii", au explicat pentru Ziare.com oficiali din sistem.Asadar, spitalele modulare care sunt initiativa privata sunt, de fapt, o gura de aer pentru medicii anestezisti. La Spitalul modular Elias nu mai exista niciun loc liber pentru pacienti. Toate cele 36 de paturi sunt ocupate la capacitate maxima. Locuri libere au existat doar la inceput, in luna august, si cateva in februarie, pana cand cel de-al treilea val sa isi faca simtite efectele."Spitalele modulare sunt o varianta buna, si-au dovedit eficienta in astfel de ocazii, din pacate. Spitalul modular seamana mai mult a spital ", au completat sursele citate.Si Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor afirma ca, spre deosebire de TIR-urile de terapie intensiva mobila, spitalele modulare prezinta o mai mare siguranta pentru pacient."Spitalele modulare sunt niste chestii improvizate, sunt bani cheltuiti aiurea iar conditiile nu sunt cele mai sigure. Da, sunt conditii mai sigure decat in TIR-uri, dar e foarte complicat iarna sa asiguri acolo energia termica si electrica pentru a putea asigura temperatura optima. Si spitalele modulare au si avantaje si dezavantaje. Noi avem foarte multe spitale, inclusiv in provincie, care au saloane ce stau goale care pot fi foarte usor transformate. Exista constructii usoare care se pot face in cateva luni de zile, e vorba de spitale cu constructie usoara. Ele se amenajeaza usor si nu cred ca costa mai mult decat costa aceste containere asamblate", a explicat Vasile Barbu.In Bucuresti, pe de alta parte, mai exista un spital modular pe care a fost pus lacatul. Chiar de catre actualul primar, Nicusor Dan . Printr-o investitie de 2 milioane de euro, spitalul modular din Pipera, o sectie externa a Spitalului Victor Babes unde s-a produs tragedia de acum doua zile, a fost inchis. Cu o capacitate de 400 de paturi, unitatea medicala gazduia cazuri usoare spre medii.