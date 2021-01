Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, nu crede ca toate centrele de vaccinare din oras vor putea fi deschise la timp: "Nu vad cum sa fie functionale"

Primarul Timisoarei a declarat ca, daca pentru partea de mobilier si dotari se pot gasi solutii, cea mai mare problema este a personalului, pentru ca primaria nu are baza legala sa angajeze oameni care sa lucreze in campania de vaccinare."O sa trebuiasca, nu stiu, sa mai luam din piata libera, sa facem contracte... Doar ca eu, legal, nu pot sa fac contracte, daca nu am posturi prevazute in organigrama. Baza legala nu este foarte clara. Ne trebuie personal pentru inregistrare. Noi am facut un calcul ca o sa ne trebuiasca in jur de 90 de oameni in aceste centre, care sa inregistreze persoanele care vin sa se vaccineze. Nu ne este foarte clar de unde vor veni. Noi stim de la centrele care au functionat pana acum pentru personalul medical ca, de fapt, acolo sunt problemele cele mai mari. Acolo dureaza cateva minute, incepe ca lumea sa astepte in coada", a declarat Dominic Fritz pentru tion.ro Potrivit sursei citate, primarul Timisoarei nu crede ca toate cele 17 centre de vaccinare din Timisoara vor fi deschise pana in 15 ianuarie, cand este programata etapa a doua a campaniei de vaccinare."Eu nu vad cum sa fie functionale, tocmai pentru ca partea asta de dotare cu personal nu este clara inca. Nu avem niciun act legal care sa ne incredinteze aceasta sarcina de a gestiona din punct de vedere medical si personal aceste centre", a mai spus primarul Fritz, potrivit tion.ro.