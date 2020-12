Reactie radicala a profesorului Marian Popescu: a renuntat la functia in Consiliul Europei, in semn de protest fata de numirea lui Cimpeanu la Educatie

Marian Popescu este expert in artele spectacolului, specializat in ultimii ani in domeniul Eticii si Integritatii Academice, a fost presedintele Comisiei de Etica al Unviersitatii Bucuresti atunci cand, in 2012, comisia a dat verdictul de plagiat tezei de doctorat a lui Victor Ponta , la aceea vreme premier al Romaniei. De asemenea, Marian Popescu este in boardul Institutul de Cercetare a Fraudei si Plagiatului Academic de la Geneva (IRAFPA).Marian Popescu declara ca demersul sau este unul de ordin moral , intrucat ministrul Sorin Cimpeanu ar trebuie sa ii valideze mandatul pe probleme de etica si integritate la Consiliul Europei/ETINED. Profesorul universitar Marian Popescu scrie ca "De opt ani, viata mea profesionala a luat un alt curs. Ma indepartasem de Artele spectacolului, domeniul meu principal de expertiza, pentru a ma concentra, profesor de universitati fiind, pe domeniul Eticii si Integritatii Academice. Era anul 2012 cand am fost ales presedintele Comisiei de etica al Universitatii din Bucuresti.Opinia publica, mass-media ne-au somat atunci sa ne expunem punctul de vedere privind teza de doctorat plagiata a prim-ministrului in exercitiu. Am facut-o desi lucrurile erau deja cunoscute, probele fiind evidente... dar lipsea ceva esential: dincolo de o investigatie jurnalistica, esential era (si este inca) ca universitatea care acordase titlul de doctor sa fie aceea care, recunoscandu-si greseala, sa propuna si retragerea titlului. Universitatea din Bucuresti a facut-o prin Comisia de etica. A trebui sa suportam atunci presiuni, inclusiv din directia politicului".Popescu mai precizeaza ca in anii in care s-au scurs a lucrat la regulamente si coduri, "am intrat in contact cu structuri europene pe domeniul eticii si integritatii academice. Descopeream, de fapt, un domeniu. In 2016, ministrul Mircea Dumitru m-a numit reprezentantul Ministerului Educatiei Nationale in platforma Consiliului Europei, ETINED, dedicata Eticii, Transparentei si Integritatii in Educatie. Desi mandatul era pe doi ani, imediat cum a venit, ministrul L.Pop, m-a "sters".Intre timp am intrat in contact cu IRAFPA, Institutul de Cercetare a Fraudei si Plagiatului Academic de la Geneva. Sunt acum in Board-ul sau.Intre timp, am creat CARFIA, primul centru pentru integritate in sfera academica, al Universitatii din Bucuresti. Anul acesta, MEN m-a numit, din nou, reprezentant national in ETINED pentru 2020/2021. ETINED, IRAFPA sunt activitati benevole. Le fac pentru ca ma intereseaza sa dezvolt cultura Eticii si Integritatii Academice in Romania. Dar au fost alegeri si avem un nou guvern...".Profesorul universitar Marian Popescu scrie, referindu-se la Sorin Cimpeanu, ca "Nu voi duce nici acum pana la capat acest mandat. De data asta, din proprie vointa si ca reactie, in urma numirii dlui Sorin Cimpeanu, ministru al Educatiei. A mai fost aici, e demult presedinte al Consiliului National al Rectorilor, e membru titular al unei dubioase Academii de Stiinte ale Securitatii Nationale. Domnia sa s-a ilustrat, insa, in functia publica, departe de ce ar trebui sa fie, pentru Scoala romaneasca, un exemplu, daca nu model, de etica si integritate academica. Interesul meu a fost si este sa dezvolt cultura eticii si integritatii in mediul academic de la noi".Mai mult, Popescu apreciaza ca actualul ministru Sorin Cimpeanu este unul dintre cei care au impiedicat reforma in Educatie. "Interesul domniei sale, cum s-a vazut din 2014 incoace, a fost altul si a privit anemierea progresiva a spiritului de reforma in Educatie mai ales in directia lipsei de integritate. Regret ca trebuie sa anunt public, dar nu mai pot lucra, in cadrul mandatului de reprezentant al Romaniei la Consiliul Europei/ETINED, propus de Ministerul Educatiei, dupa numirea ca ministru a dlui Sorin Cimpeanu. Domnia sa ar fi urmat sa valideze mandatul meu pe probleme de etica si integritate la Consiliul Europei/ETINED. Eu nu pot accepta din punct de vedere moral acest lucru. Sa reprezint un minister condus - din nou - de dl. Sorin Cimpeanu", a concluzionat Marian Popescu.Reamintim faptul ca peste 500 de organizatii non-guvernamnetale si miscari civice, din tara si diaspora, precum si profesori studenti , jurnalisti, persoane publice, au trimis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis solicitandu-i sa nu il numeasca pe Sorin Cimpeanu in fruntea ministerului Educatiei. Semnatarii scrisorii atrageau atentia asupra faptului ca acesta nu intruneste criterile de intergritate necesare unei asemenea pozitii, amintindu-i presedintelui de prezenta sa in guvernul Ponta, precum si ordonanta de urgenta ce favorizeaza plagiatorii dar si de statutul de membru al Academiei lui Gabriel Oprea Printre semnatari, Geeks for Democracy, Coruptia ucide, Initiativa Romania, #REZISTENTA, Asociatia 21 Decembrie 1989, Human Catalyst, Forum Apulum, Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu de la Asociatia Daruieste viata, profesorii universitari Mihaela Miroiu, Radu Vancu si Marian Popescu, jurnalista si profesoara Emilia Sercan si actrita Oana Pellea.