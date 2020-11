VIDEO Cat de realista este promisiunea PNL din programul de guvernare de a construi aproape 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres

Problemele autostrazii Transilvania

PNL prevede, in programul de guvernare, alocarea, in medie, a 2% din PIB pentru infrastructura de transport pentru urmatorii patru ani, perioada in care se vor realiza 1.000 de kilometri pe an, un numar considerat utopic de specialistii in infrastructura.In programul de guvernare pentru perioada 2021-2024, PNL sustine ca va continua si va finaliza urmatoarele proiecte:- A3, autostrada Transilvania (circa 155 de kilometri) - 4,2 miliarde de lei, fara TVA- A1, autostrada Sibiu-Pitesti - totalul investitiei este de 13,7 miliarde de lei, fara TVA, din care 2,3 miliarde de lei, fara TVA, pentru sectiunile 1 si 5. Pregatirea proiectului de legatura DN7C Curtea de Arges - A1 (Sectiunea 5 Sibiu-Pitesti) - Ramnicu Valcea- A0, autostrada de centura a municipiului Bucuresti (circa 100 de kilometri) - aproximativ 5 miliarde de lei, fara TVA- A10, lotul 2 din autostrada Sebes-Turda - 550 de milioane de lei, fara TVA- DX12, drum expres Craiova-Pitesti (121 de kilometri) - 3,2 miliarde de lei, fara TVA- Drumul expres Braila-Galati (12 kilometri) - 530 de milioane de lei, fara TVA- Podul peste Dunare de la Braila - 1,9 miliarde de lei, fara TVAIn privinta autostrazii A3 (numita si Autostrada Transilvania pe portiunea Brasov-Bors), care face legatura intre Bucuresti si iesirea spre Ungaria prin Bors, lucrarile pe mai multe tronsoane au intarzieri, iar termenele de finalizare sunt anii 2022 si 2023.Segmentul, parte din Autostrada Transilvania, ar trebui deschis circulatiei rutiere anul viitor, insa sunt probleme pe santier, unde in prezent lucreaza doar compania Marcotim, subcontractorul castigatoarei contractului, Straco. Marcotim are insa datorii si ar putea intra in incapacitate de plata, ceea ce inseamna ca santierul risca sa ramana pustiu, avertizeaza Asociatia Pro Infrastructura.In septembrie, premierul Ludovic Orban i-a transmis constructorului Straco ca se asteapta ca tronsonul Chetani-Campia Turzii sa fie gata pana la 1 iulie 2021, altfel ameninta ca il va inlocui.Intarzieri majore sunt semnalate de Compania de Drumuri si pe tronsonul, unde asocierea Straco Grup - Specialist Consulting - Total Road lucreaza la cei 15,9 kilometri. Antreprenorul roman Straco este in insolventa, iar lucrarile, care au un stadiu fizic de doar 37%, ar trebui sa fie gata anul urmator.Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade, au castigat lucrarile pentru sectiunea, parte din Autostrada Transilvania, pentru 680 de milioane de lei. Lucrarile la cei 12,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2023.Impreuna cu compania romaneasca Electromontaj, UMB si Tehnostrade ocupa santierele, in lungime de 30 de kilometri. Contractul se apropie de 1,4 miliarde de lei, iar romanii ar putea circula pe aceste tronsoane, parte din Autostrada Transilvania, in 2023Tot in anul 2023, turcii de la Nurol Insaat trebuie sa finalizeze santierul, care apartine de autostrada Transilvania si are 13,5 kilometri.Asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings va lucra la cei 28,5 kilometri din sectiunea Chiribis - Biharia, pentru 326,5 milioane de lei. In 2022, soferii ar putea circula pe acest tronson din autostrada Transilvania.Tot in 2022 se anunta a fi gata si sectorul. La cei 9,2 kilometri lucreaza austriecii de la Strabag, iar contractul are o valoare de 192 de milioane de lei.Autostrada Sibiu - Pitesti va avea o lungime de 122,11 kilometri si va fi impartita in cinci loturi, Sibiu - Boita, Boita - Cornetu, Cornetu - Tigveni, Tigveni - Curtea de Arges si Curtea de Arges - Pitesti.Contractul pentru, primul lot din autostrada Sibiu-Pitesti a fost castigat de austriecii de la Porr Construct, pentru suma de 612,6 milioane de lei. Cei 13 kilometri vor fi gata in luna mai a anului 2023, potrivit contractului.Sectiunea 2,, din Autostrada Sibiu - Pitesti ar putea fi lansata la licitatie pe 20 noiembrie, iar pana pe 23 noiembrie ar trebui sa fie depuse candidaturile constructorilor interesati de sectiunea 3, potrivit ministrului Transporturilor Lucian Bode , prezent in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune B1TV Pentru sectiunea 4,, autoritatile evalueaza ofertele si spun ca pana la sfarsitul anului vor semna contractul pentru executia celor 10 kilometri.In 2025 ar trebui sa fie gata lucrarile la cei 30 de kilometri din sectiunea 5 a autostrazii, parte din proiectul Sibiu - Pitesti. Italienii de la Astaldi, cei care au realizat si metroul din Drumul Taberei, au obtinut contractul in valoare de 1,7 miliarde de lei.Primul si al doilea lot din sectiunea de sud a autostrazii de centura a Bucurestiului trebuie sa fie gata in. Lucrarile la cei 33 de kilometri sunt realizate de turcii de la Alsim Alarko.Lucrarile la lotul 3 din sectorul de Sud, in lungime de circa 18 kilometri, trebuie finalizate in, dar Compania de Drumuri anunta ca antreprenorul a inregistrat intarzieri majore de proiectare. Asocierea formata din grecii de la Aktor si romanii de la Euroconstruct Trading, companie controlata de Dan Besciu si Sorin Vulpescu, a castigat contractul pentru suma de 853,4 milioane de lei.Lotul 4 din sectorul de nord al Centurii Capitalei, in lungime de 4,5 kilometri, ar trebui sa fie gata in. Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade, au obtinut contractul pentru suma de 312,6 milioane de lei.Pe cei 17 kilometri din lotul 1 al autostrazii Sebes - Turda, intre Lancram - Santimbru, soferii ar trebui sa circule la finalul lunii noiembrie 2020, stadiul fizic fiind de 92%. Compania de Drumuri avertizeaza, insa, ca asocierea italienilor de la Impresa Pizzarotti cu grecii de la Pomponio Constructii inregistreazaAutoritatile spun ca stadiul lucrarilor pe sectorul Santimbru - Aiud, lotul 2, este extrem de intarziat. Lucrarile la cei 24 de kilometri, care valoreaza 549,3 milioane de lei, ar trebui sa fie gata in luna decembrie a acestui an. Euroconstruct, castigatorul contractului, are probleme si a intrat in insolventa la propria cerere.Specialistii in infrastructura, grupati in jurul Asociatiei Pro Infrastructura, sustin ca lucrarile la tronsonul 3 din autostrada Lugoj-Deva, reziliate in anul 2019, se degradeaza, iar autoritatile romane ar putea ajunge sa plateasca constructorului sume mari de bani.Tronsoanele 1 si 2 din Drumul Expres Craiova - Pitesti ar trebui sa fie gata la finalul anului 2021, potrivit contractelor. Italienii de la Tirrena Scavi vor preda incei 17,7 kilometri din primul lot al Drumului Expres Craiova- Pitesti. Lucrarile au inceput, iar stadiul fizic este de 14,2%. Contractul are o valoare de 358 de milioane de lei.Loturile 3 si 4, castigate de firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, ar trebui sa fie gata in 2023, doar ca Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea contractului pentru constructia tronsonului 4 al DX Craiova-Pitesti. Proiectarea tronsonului 4 nu ar putea fi gata in primavara anului viitor, ceea ce va intarzia lucrarile, avertizeaza cei de la Pro Infrastructura.Podul trebuie sa fie gata in. Asocierea formata din Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System lucreaza la podul de peste Dunare de la Braila si la drumul de legatura. Acesta este unul dintre cele mai scumpe proiecte de infrastructura din Romania, din ultimii ani, valorand 1,9 miliarde de lei.Autoritatile au desemnat recent un castigator pentru lotul 1 din Drumul Expres Braila - Galati, in lungime de 12,3 kilometri. Firmele lui Umbrarescu ar trebui sa termine lucrarile in 2023.Specialistii in infrastructura nu cred ca este posibil ca Romania sa ajunga sa construiasca circa 250 de kilometri de autostrada, anual, in urmatoarea perioada, astfel incat in 2024 sa ajunga la 1.000, numarul avansat de politicieni."Obiectivul de 970 km de autostrada si drumuri expres noi pana in 2024 este din pacate unul nerealist. In cel mai optimist scenariu vor fi probabil 500 km, ceea ce oricum ar insemna o medie anuala remarcabila, de 125 km. Nu inteleg de ce politicienii tin mortis sa anunte obiective nerealizabile, cand cifrele realiste ar fi oricum foarte bune. In constructia de autostrazi nu ajunge doar alocarea de fonduri. Este nevoie de consecventa, pentru ca intreg sistemul, de la cei care scriu documentatii, pana la cei care construiesc efectiv sa capete experienta si sa devina eficienti in domeniu. De asta este utopic sa isi imagineze cineva ca Romania poate sari de la 65 km de autostrada inaugurata in 2020 la o medie de 250 km pe an intre 2021 - 2024", a explicat Mihai Alexandru Craciun, fondatorul asociatiei Construim Romania, pentru Ziare.com.In plus, PNL spune ca vor incepe si vor finaliza sectiuni de autostrada si drumuri expres din regiunea Moldovei, Dobrogei si in regiunea de Sud:- Autostrada A8, Targu Mures - Targu Neamt - Iasi - Ungheni (aproximativ 311 kilometri) - 36 miliarde de lei- Autostrada A7, Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani-Suceava-Siret (421 de kilometri) - 8,2 miliarde de lei, fara TVA- Autostrada A13, Brasov - Bacau (160 de kilometri) - 8,8 miliarde de lei, fara TVA- Autostrada A13, Sibiu-Brasov, in continuarea sectiunii Brasov-Bacau (125 de kilometri) - 7,1 miliarde de lei, fara TVA- Drum expres Craiova-Pitesti (loturile 3 si 4) - 1,3 miliarde de lei, fara TVA- Proiectele pentru, Buzau-Braila, Focsani-Braila, Braila-Tulcea, Constanta-Tulcea si Tisita-Albita, au o valoare totala de 11 miliarde de lei. PNL ofera garantii ca se vor finaliza drumurile expres Buzau-Braila si Focsani-Braila, in valoare de 3,2 miliarde de lei, fara TVA- pe Drumul Expres Calafat-Lugoj, PNL mentioneaza reabilitarea a 157 de poduri- pe, PNL mentioneaza finalizarea proiectarii si licitarea executiei lucrarilor pentru constructia autostrazii Ploiesti-Brasov, in valoare de 6,5 miliarde de lei, conform unui studiu de fezabilitate realizat in urma cu 10 ani. In plus, se va deschide traficul pentru prima sectiune din aceasta autostrada - varianta de ocolire de la Comarnic, in lungime de 5,2 kilometri, in valoare de 305 milioane de lei- In plus, se vrea realizarea unor investitiii, in scopul- Program de constructie ain perioada 2021-2024, in valoare de 5,5 miliarde de lei. Pe lista sunt centura Capitalei si variantele de ocolire de la Barlad, Timisoara Sud, Zalau, Satu Mare, Targu Jiu, Galati, Tecuci, Mihailesti si Targu Mures- PNL spune ca va demara si proiecte noi:si variantele de ocolire de la Sighisoara, Vaslui, Giurgiu, Sfantu Gheorghe, Pitesti Vest, TImisoara Vest si Ramnicu Valcea.- PNL vrea sa implementeze, in baza unor parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale, un program de construire de variante de ocolire (Sibiu, Medias, Arad Est).Circa 100 de km din "Autostrada Unirii" A8 de la Targu Neamt la Iasi si pana la Ungheni vor fi analizati pentru. Compania de Drumuri a lansat licitatia pentru minimum 62 de milioane de lei cu un termen de executie de 38 de luni. Dupa finalizarea studiului si a proiectului, autostrada va putea fi scoasa la executie.Anul acesta s-au stabilit cele patru loturi ale autostrazii A7 Ploiesti - Suceava - Siret, iar documentatiile acestora sunt in executie. Ministrul Transporturilor promitea ca in 2021 vor fi finalizate toate si vor fi semnate contractele de proiectare si executie, cu termen de finalizare 24 de luni. Pentru celelalte doua tronsoane, de la Pascani la Suceava si de la Suceava la Siret sunt semnate contractele pentru realizarea documentatiilor, preciza Bode, citat de News.ro Pentru Autostrada Brasov - Bacau (A13), in luna mai a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie.La ora actuala, din autostrada Bucuresti - Brasov, parte din A3, au mai ramas de lansat spre executie sectiunea. Tronsonul Bucuresti - Ploiesti este in operare din 2012, iar lucrarile la lotul Rasnov - Cristian ar putea fi gata pana la finalul acestui an, potrivit estimarilor ministrului Transporturilor, Lucian Bode.Lotul Ploiesti-Brasov, fara varianta de ocolire Comarnic si sectorul Rasnov-Cristian, are 97,3 kilometri. Singura oferta a fost depusa din partea Consitrans, iar contractul de proiectare ar putea fi semnat in prima luna din 2021, daca nu se depun contestatii. Proiectarea ar trebui sa fie gata pana in 2023, apoi pot incepe lucrarile.Specialistii in infrastructura spun ca proiectantii seriosi au stat deoparte la aceasta licitatie, intrucat Compania de Drumuri a lansat o documentatie cu numeroase erori si neconcordante si o valoare estimata a investitiilor foarte mica. Mai mult, Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca "singurul ofertant, Consitrans, este recunoscut pentru marile probleme in a livra proiecte de calitate si la timp (spre exemplu A7 Ploiesti-Bacau sau A13 Sibiu-Fagaras)".Licitatia pentru, in lungime de 5,2 kilometri, are si ea probleme. Aceasta este suspendata dupa ce ofertantii au acuzat numeroase neclaritati. Asociatia Pro Infrastructura (API) avertizeaza ca proiectul "este foarte aproape de un nou esec".Lucrarile la sectorul, parte din tronsonul Comarnic-Brasov, trebuie finalizate pana in august 2021 de catre asocierea dintre firma romaneasca Alpenside si Specialist Consulting. Contractul pentru cei 10 kilometri, realizati in procent de 70%, s-a incheiat pentru 118 milioane de lei.In urmatorii ani ar trebui sa fie gata mai multe variante ocolitoare, printre care cea a Bacaului, a Sucevei, a Barladului si a orasului Satu Mare.Lucrarile la, primii 16 kilometri de autostrada din Moldova, voi fi gata pana pe 3 decembrie, cu un an mai devreme decat era prevazut in contract, a anuntat vineri, 20 noiembrie, premierul, aflat in vizita pe santier.Sucevenii ar putea avea o centura a orasului la finalul acestui an. Autotehnorom, impreuna cu alte companii romanesti si straine (Operational Autoleasing, OPR Asflat, Obras Publicas Regadios, Florconstruct, Calcarul) realizeaza lucrarile pentru, in lungime de 7,3 kilometri, care costa 61,2 milioane de lei.Lucrarile lasunt estimate sa fie gata in luna iunie a anului 2022. Botosanenii de la Tehnic Asist si firma Tass Infra Logistic au castigat contractul pentru cei 11,2 kilometri, pentru suma de 132 de milioane de lei.Asocierea din care fac parte si firmele lui Umbrarescu a castigat si constructia, in lungime de 33,6 kilometri, pentru suma de 705 milioane de lei. Potrivit contractului, lucrarile vor fi gata in 2025., care are aproape 26 de kilometri, ar trebui sa fie gata in 2022, potrivit contractului. Tirrena Scavi a castigat contractul in valoare de 272 de milioane de lei, iar lucrarile au un stadiu fizic de 15%.Lucrarile laau un stadiu fizic de 55% si trebuie sa fie gata in octombrie 2021. Italienii de la Itinera si Collini Lavori, impreuna cu Via Design, lucreaza la cei 19,5 kilometri, pentru suma de 304,7 milioane de lei.Specialistii in infrastructura subliniaza faptul ca Romania nu este pregatita pentru a construi 250 de kilometri de drumuri de mare viteza pe an, neavand suficente companii serioase interesate de proiecte, ingineri si personal pregatit sau dotari necesare."Este nevoie de extrem de multi oamenii care trebuie intai sa existe, apoi sa fie pregatiti si pe urma sa fie dotati cu utilaje si tehnologie ca sa isi poata face treaba din ce in ce mai bine. Apoi e vorba ca ei sa capete experienta necesara in timp, ca sa devina eficienti. E vorba de toate lanturile logistice care trebuie sa se articuleze si sa se puna in functiune, ca autostrazile sa poata fi construite. Faptul ca se aloca bani nu inseamna ca din ianuarie exista basculante suficiente si ingineri constructori suficienti in Romania pentru ca sa se poata lucra simultan la 1000km de autostrada. Utilajele trebuie cumparate, iar oamenii trebuie formati. Ori asta se intampla in timp si numai daca Guvernul e consecvent pe cale de doua decenii. Abia atunci oamenii vor alege sa-si faca o cariera in constructii si firmele vor avea curaj sa investeasca in utilaje moderne. Si abia la finalul a 10-15 ani de consecventa va fi Romania capabila sa construiasca 250 de kilometri de autostrada pe an. In nici un caz cu un heirup in patru ani", adauga Alexandru Mihai Craciun.Expertii dau exemplul Poloniei, care a avut nevoie de 10 ani ca sa ajunga la o medie de circa 150 de kilometri construiti pe an, de la 60 de kilometri."Polonia, campioana absorbtiei de fonduri europene si a constructiei accelerate de autostrazi, a avut nevoie de 10 ani ca sa ajunga de la o medie de cca. 60 km de autostrada pe an la cca. 150 km pe an. Romaniei ii este imposibil sa ajunga la o medie anuala de 250 km de autostrada noua in perioada 2021 - 2024, dar poate ajunge, cu eforturi sustinute, la o medie anuala de 100-125 km", conchide Craciun.