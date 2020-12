VIDEO Romania, fara spor la autostrazi. A reusit sa deschida doar putin peste 60 de kilometri de autostrada in 2020

Primii kilometri de autostrada inaugurati in 2020, intre Biharia si Bors

Reteaua de autostrazi din Romania masura, la finalul anului 2019, 850 de kilometri, dupa deschiderea circulatiei pe cei 40 de kilometri din Autostrada 1 (A1), care erau gata inca din 2018. Anul trecut s-au inaugurat lotul 3 si lotul 4 din Autostrada Lugoj-Deva. Anul acesta, Romania a reusit sa dea in trafic mai multi kilometri de autostrada.Dupa deschiderea a doua sectoare din autostrada Transilvania, in luna septembrie a acestui an, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , anunta ca tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul lui 2020. Promisiunea a fost indeplinita pe final de mandat si guvernare PNL Sectorul Biharia-Bors al autostrazii A3 a fost deschis vineri, 4 septembrie, circulatiei rutiere. Tronsonul in lungime de 5,5 kilometri de autostrada a fost receptionat pe 30 iulie. In acelasi timp a fost inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II.Constructorul roman Trameco a semnat contractul in decembrie 2018 pentru circa 134 de milioane de lei, fara TVA, cu un termen de 19 luni pentru proiectare si executie.Tronsonul este prevazut cu un nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu cinci bretele si trei pasaje, la care se mai adauga un pasaj al autostrazii peste calea ferata si un pasaj peste autostrada a unui drum de exploatare.Circulatia rutiera pe tronsonul Iernut-Chetani, parte din Autostrada Transilvania (A3), s-a deschis vineri, 18 septembrie. La eveniment au fost prezenti ministrul Transporturilor, premierul Orban si presedintele Romaniei, bifand un nou eveniment inainte de alegerile locale din toamna.Tronsonul de 17,9 kilometri din Iernut-Chetani, parte din A3, este realizat de asocierea Astaldi-Max Boegl. Constructorul a asternut in totalitate asfaltul, a finalizat nodul rutier Iernut si marcajele rutiere.Lucrarile au inceput in anul 2016, iar contractul are o valoare de 437,6 milioane de lei, fara TVA.Pe 3 decembrie a fost deschis partial si traficul pe lotul 1 din autostrada Sebes - Turda (A10), intre bretelele scurte ale nodului Sebes si nodului Alba Iulia Nord, cu o restrictie de viteza de 100 de kilometri pe ora. Circulatia s-a inaugurat pe circa 15 kilometri din cei 17 kilometri ai tronsonului.Lotul de 14,8 kilometri face legatura intre nodul rutier Sebes (legatura cu DN1 prin bretelele 5 si 6), nodul rutier Alba Iulia Sud si nodul rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1, 2 si 3).Asocierea Impresa Pizzarotti & Spa Pomponia Constructii a castigat contractul in valoare de 541,7 milioane de lei si va continua lucrarile la autostrada si la nodul rutier Alba Iulia.Contractul de proiectare si executie a fost semnat in anul 2014 si ar fi trebuit sa circulam pe aceasta autostrada doi ani mai tarziu. Nenumaratele blocaje si intarzierile cu realizarea exproprierilor, relocarile de utilitati, aprobarile proiectelor tehnice sau a autorizatiilor de construire, eliberarea gropii de gunoi de la Alba Iulia Sud, precum si ritmul dezamagitor de lucru al constructorului italian Pizzarotti au amanat acest termen cu peste patru ani, spun specialistii in infrastructura.Centura Bacaului a fost inaugurata la inceputul lunii decembrie. Soferii pot circula pe 16 kilometri din totalul de 31 de kilometri ai variantei ocolitoare, parte din Autostrada A7.Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat in decembrie 2018 cu asocierea de companii romanesti UMB-Tehnostrade, detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrescu. Lucrarile efective au inceput in martie 2019. Contractul are un termen de proiectare si executie de 3 ani pentru toata centura (16,27 km de autostrada plus 14,54 km de drum national cu o banda pe sens), adica ianuarie 2022. Contractul a fost finalizat, insa, cu un an mai devreme.Insa, la scurt timp dupa deschiderea circulatiei, au aparut si problemele: mai multi soferi si-au distrus cauciucurile si au solicitat vulcanizarea mobila, dupa ce pe o bucata de drum, bucati de asfalt s-au desprins de carosabil. Compania de Drumuri a precizat ca deteriorarile aparute au fost determinate de o eroare de fabricatie a unui rost de la podul de la km 3+150, iar antreprenorul a semnalizat zona respectiva si a executat in regim de urgenta lucrarile de remediere.Pe final de an, la data de 17 decembrie, s-a deschis primul tronson de autostrada din judetul Brasov, lotul Rasnov-Cristian din proiectul Bucuresti-Brasov. Tronsonul are 6,3 km de autostrada si 3,5 km de drum de legatura cu cate doua benzi pe sens. Pana la conectarea lui la autostrada de pe Valea Prahovei va functiona ca o centura ocolitoare pentru localitatile Rasnov si Cristian.Proiectul a fost contractat inca din octombrie 2017, dar abia din luna mai 2019 se lucreaza in teren, atunci fiind eliberata si autorizatia de construire. In iunie 2017, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat castigatorul licitatiei in valoare de 118 milioane de lei: asocierea Alpenside - Specialist Consulting, care avea la dispozitie 24 de luni pentru executie.