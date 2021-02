Mai multi cercetatori recomanda intarzierea rapelului la vaccinul Pfizer anti-Covid-19

Cercetatorii canadieni Danuta Skowronski si Gaston De Serres au declarat ca descoperirile lor deriva din documentele Pfizer transmise Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA.Aceste constatari au fost, de asemenea, similare cu eficacitatea de 92,1% a primei doze raportate pentru vaccinul Moderna, au afirmat Skowronski si De Serres in scrisoarea lor publicata in The New England Journal of Medicine.Ei au avertizat ca ar putea exista o incertitudine cu privire la durata protectiei oferite de o singura doza, insa au spus ca administrarea celei de-a doua doze la o luna dupa prima a oferit "putine beneficii pe termen scurt"."Avand in vedere deficitul actual de vaccinuri, amanarea administrarii celei de-a doua doze este o chestiune de securitate nationala care, daca este ignorata, va conduce cu siguranta la mii de spitalizari si decese asociate COVID-19 in aceasta iarna in Statele Unite", au avertizat autorii.In raspunsul sau, Pfizer a declarat ca schemele de vaccinare alternative nu au fost inca evaluate si ca decizia de a face acest lucru revine autoritatilor sanitare."Pfizer considera ca este esential ca autoritatile sanitare sa monitorizeze schemele de vaccinare alternative pentru a se asigura ca vaccinurile asigura maximum de protectie posibila", a afirmat compania.