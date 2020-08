Constanta: 30 de adolescenti vasluieni contacti ai unui caz pozitiv de Covid-19 au fost gasiti de autoritati in Costinesti

Prefectura Constanta a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, in seara de 4 august, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a fost instiintata de catre Directia de Sanatate Publica Vaslui de faptul ca, in statiunea Costinesti, s-ar afla 30 de tineri cu varste cuprinse intre 17 si 18 ani, prezenti pe litoral pentru a participa la un eveniment privat."Informarea a venit in contextul in care cei 30 de tineri sunt considerati contacti directi ai unui caz confirmat de Covid-19, din judetul Vaslui", a precizat Prefectura Constanta.In urma controlului efectuat cu sprijinul Politiei Costinesti si a Gruparii de Jandarmi Mobila "Tomis" Constanta, autoritatile au constatat faptul ca cele 30 de persoane au ajuns in Costinesti in jurul datei de 1 august, fiind cazati in trei locatii.In urma controlului, autoritatile au descoperit conditii necorespunzatoare de cazare la doua dintre vile, unde nu erau respectate masurile impuse de aceasta situatie epidemiologica.Din acest motiv, echipele de control i-au amendat pe administratorii celor doua vile cu cate 10.000 de lei fiecare, interzicand totodata orice activitate turistica la cele doua unitati.Din cei 30 de tineri, 18 au fost deja preluati de echipaje SMURD venite din judetul Vaslui, iar celelalte 13 persoane sunt carantinate la vila in care au fost cazate, pana la sosirea echipajului SMURD care ii va prelua si transporta spre judetul de domiciliu.La momentul controlului, niciunul dintre cei 30 de tineri nu prezenta simptomatologie specifica infectiei cu virusul SARS-CoV-2.Proprietarilor celor trei locatii de cazare li s-a recomandat efectuarea operatiunilor de dezinfectie-dezinsectie.Prefectul Constantei spune ca este o situatie lipsita de responsabilitate din partea parintilor celor 30 de tineri si ca vor fi facute anchete epidemiologice extinse, pentru ca turistii din Vaslui au apucat sa petreaca doua, trei zile pe litoral."Este o situatie lipsita de responsabilitate, in special din partea parintilor celor 30 de tineri, pentru ca discutam de niste copii de 17-18 ani. Situatia acum este sub control, a fost contact permanent intre DSP Constanta si DSP Vaslui pentru gestionarea acestei situatii complicate. Se efectueaza anchete epidemiologice extinse, pentru ca acesti tineri au apucat sa petreaca 2-3 zile pe litoral. Astept sa vad, in restul sezonului, ceva mai multa resposabilitate din partea turistilor, care complica, uneori, intreaga activitate de pe litoral, fie ca vorbim despre portul mastii de protectie, de pastrarea distantarii sociale, respectarea regulilor, in general", a declarat prefectului judetului Constanta, George- Niculescu.