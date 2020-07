Ministrul Sanatatii a anuntat ca la Spitalul din Galati a nu a fost facuta corect ancheta epidemiologica si trimite acolo Corpul de Control si Inspectia Sanitara

"Au fost anchete epidemiologice in desfasurare, dar care nu vad un final la ele. Am solicitat si detasat Inspectia Sanitara de Stat, precum si epidemiologi de la Constanta care au venit de doua zile si evalueaza situatia. Va veni si Inspectia Sanitara de la minister, precum si Corpul de Control al ministrului pentru a evalua ce s-a intamplat in acest spital. Urmeaza o evaluare noua la nivelul fiecarei sectii, avem trei focare mari: Cardiologie, Chirurgie 2, Medicala 2, care dupa trei zile de dezinfectie s-a selectat personalul care nu e pozitiv si astazi isi va relua activitea medicala, in prima faza doar pentru urgente ", a afirmat Tataru.El a spus ca la Galati este un singur medic epidemiolog."Aici, la Galati, e un singur medic epidemiolog care lucreaza si la spital, si la DSP, si are si alte 3 contracte de munca in alta parte. Evaluarea pe care a facut-o doamna doctor nu corespunde cu ce exista in acest spital in acest moment. Cei de la Constanta evalueaza cum stau lucrurile si vor face un raport final. Concluzia vine la finalul acestei evaluari", a declarat ministrul Tataru.Nelu Tataru a vizitat, luni, Spitalul Judetean din Galati, unde sunt infectati cu coronavirus 83 de angajati si 24 de pacienti.Citeste si: