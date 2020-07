Vosganian, derapaj grav privind pericolul Covid-19, in ziua in care Romania a inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri: "Virusul e mai vlaguit"

Prezent miercuri seara in emisiunea "Jurnalul de Seara" de la Digi24, Varujan Vosganian, purtatorul de cuvant ALDE, a facut declaratii cel putin surprinzatoare, in legatura cu epidemia de coronavirus din Romania.El a spus ca populatia nu ar fi de vina pentru cresterea numarului de infectari si ca nu se comporta altfel decat in alte tari. In plus, Vosganian crede ca virusul "e mai vlaguit", nu are capacitate mare de transmitere, iar asimptomaticii nu transmit boala."In primul rand, cred ca ar trebui, totusi, epidemiologii sa ne explice ce se intampla. E simplu sa dai vina pe populatie. Dar eu nu cred ca romanii se comporta cu totul altfel decat se comporta italienii, francezii, spaniolii, mai ales ca in tarile alea au fost si miscari de protest. Nu cred ca plajele romanesti arata altfel decat plajele din Grecia, unde avem sub 30 de cazuri pe zi si un singur deces in ultima saptamana. Mie mi se pare ca e o solutie confortabila sa dai vina pe romani. Eu cred ca romanii au fost destul de disciplinati in starea de urgenta si-n starea de alerta. Adica in Romania n-au fost proteste publice, n-au fost indemnuri la rezistenta civica si nu stiu sa existe vreun parlamentar care sa indemne la incalcarea legii. Cred ca focarele din spitale si din caminele de batrani nu au fost corect stapanite si poate ca asta este unul din argumente. Dincolo de asta, trebuie sa vedem cum evolueaza.", a declarat deputatul ALDE.Varujan Vosganian recunoaste ca sunt oameni care nu mentin distanta fizica recomandata si care nu poarta masca, dar spune ca asta este o urmare a faptului ca in perioada starii de urgenta masca nu a fost obligatorie."In plus, unii au sentimentul, privind in jur si nevazand efectele virusului si aerul care are zimti, ca totul e o fantasmagorie la televizor. Nu este. Sunt cazuri reale, sunt oameni care sufera din asta, dar, dupa opinia mea, este disproportionata descrierea virusului., dincolo de faptul ca cei testati sunt mai multi si apar mai multe teste pozitive", a mai afirmat purtatorul de cuvant al ALDE.Prezent si el in emisiunea Jurnalul de Seara, Dragos Pislaru , europarlamentar USR -PLUS, a spus ca persoane ca Varujan Vosganian, care sunt formatori de opinie, nu ar trebui sa minimizeze importanta virusului.. (...) Virusul nu este cu nimic mai vlaguit. A sugera ca virusul este mai mic ca intensitate este o greseala enorma", a declarat Dragos Pislaru, la Jurnalul de Seara.Imediat, Varujan Vosganian i-a dat replica, aducand ca argument "trei cifre".cifra.. In mod normal, cand 500 de oameni sunt bolnavi, ei ii imbolnavesc pe cei din jur.. Probabil ca daca maine am spune la televizor si cati au murit de infarct, de atac cerebral, de alte boli, am innebuni cu totul!lucru pe care vreau sa vi-l spun este ca as vrea sa stiu si eu: pana la urma,. Si atunci, sa ni se spuna: din 555 cati sunt in mod normal cu simptomele bolii si cu capacitate de raspandire a virusului si cati nu? Pentru ca alminteri, inducem o stare de panica si cream o trauma sociala pentru o boala care, pana la urma, are impact asupra unui numar extrem de redus din societatea romaneasca" -a replicat Varujan Vosganian.si a adaugat:"Atunci, am sa va intreb: cei cateva mii de testati pozitiv din ultimele saptamani cui au transmis boala? Inseamna ca ar trebui sa avem mii si mii de cazuri noi. E limpede ca nu exista o contaminare din aceea accelerata. (...) Pana cand virusul nu are o evolutie asimptotica inseamna ca nu are o capacitate de multiplicare mare" - a conchis deputatul din partidul lui Calin Popescu-Tariceanu.Mi se pare o chestiune incredibila din partea domnului Vosganian sa sugereze ca exista un cost acceptabil pentru economie: cateva mii de persoane, cateva mii de vieti. Bunicii nostri, parintii nostri sunt cei care isi pierd viata pentru ca exista persoane iresponsabile, cum ar fi politicienii PSD, cei din saormerie, cei care nu poarta masti si care clar nu fac altceva decat pur si simplu sa zadarniceasca eforturile de a stavili aceasta pandemie. De ce in Parlamentul European toata lumea poarta masca?" - a replicat eurodeputatul PLUS, Dragos Pislaru.Vosganian neaga ca ar fi dorit sa minimalizeze existenta epidemiei."Singura balanta este legata de vieti, este legata de cate vieti ameninti si cate vieti salvezi. Dupa opinia mea,si sa tinem alti bolnavi la usa. Cred ca putem ingriji persoanele bolnave si in conditiile in care avem o comunicare si nu trecem Romania pe online", a continuat Varujan Vosganian.Afirmatiile lui Varujan Vosganian au starnit indignare si in randul celorlalti invitati ai emisiunii: deputatul PNL Dan Valceanu si presedintele PMP, Eugen Tomac Inregistrarea video a emisiunii o gasiti aici In urma cu doi ani, in iunie 2018, Varujan Vosganian justifica votul pentru proiectul PSD-ALDE- UDMR de modificare a codului de procedura penala astfel:, in dosarul in care era acuzat ca i-ar fi dat ilegal gaze ieftine, din productia interna, omului de afaceri Ioan Niculae.