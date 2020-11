Povestea Hells Angels, faimosul club de motociclisti ai carui membri sunt implicati intr-un dosar rasunator de trafic de cocaina si asasinate la comanda

Cine putea intra in clubul Hells Angels

Cum s-a extins Hells Angels

Hels Angels, sindicat de crima organizata?

Interzisi in Olanda

Seful Hells Angels din Bucuresti, arestat intr-un dosar de crima organizata

Numele clubului, "Hells Angels", este legat, conform unor surse citate de Historia , de al Doilea Razboi Mondial, fiind o porecla populara pentru escadrilele de bombardiere. De fapt, se crede ca numele a fost sugerat de unul dintre membrii fondatori, Arvid Olson, care a servit in escadrilul "Hell's Angels" din Flying Tigers in China in timpul celui de-al doilea razboi mondialIn acest grup au aderat veteranii de razboi care nu se puteau readapta la viata din civilie.Printre fondatorii acestei "fratii" se afla si preotul din Fontana (California).Mai tarziu, in anii '50, au aparut mai multe cluburi Hells Angels, care s-au unit dupa cativa ani, stabilind un set comun de criterii pentru admitere.Probabil ca, in prezent, oricine are permis de motocicleta viseaza sa intre intr-un astfel de club recunoscut.Pentru deveni membru al Hells Angels trebuie sa te inarmezi cu rabdare pentru ca este un proces care poate dura cativa ani.Pentru inceput trebuie sa ai permis de motocicleta valid, sa detii un Harley Davidson de peste 750 centimetri cubi si sa ai aceleasi valori cu restul membrilor clubului. Nu ai voie sa fi fost acuzat de abuz impotriva minorilor si nici macar, la un moment dat in viata, sa fi aplicat pentru un post de politist sau gardian intr-un penitenciar . Alte cerinte sunt necunoscute publicului larg.Dupa un proces de selectionare lung si bine etapizat, candidatul are mai intai dreptul sa stea "prin preajma", adica e invitat la cateva evenimente ale clubului si ii cunoaste membrii la diverse puncte de intalnire.Daca doreste sa continue procesul de selectie, candidatul este apoi chemat sa devina un "asociat", statut care poate fi detinut pana la doi ani. La finalul acestui stagiu, el trece in randul membrilor "posibili" si participa la activitati, fara sa aiba, insa, drept de vot. Ultima etapa este cea a membrulului "cu drepturi depline". Pentru aceasta, candidatul trebuie sa primeasca voturile tuturor membrilor, sa fie acceptat in unanimitate. Pana la acest moment, trebuie sa ii fi cunoscut pe toti membrii, din toate sectoarele, si sa fi raspuns intrebarilor lor cu privire la intentiile sale de a deveni membru. Primeste apoi toate insemnele clubului si participa la o ceremonie de initiere, unde jura credinta clubului. Interesant este, totusi, ca insemnele nu ii apartin noului membru, ci clubului, si trebuie predate atunci cand acesta se hotaraste sa paraseasca grupul.Membrii Hells Angels poarta haine din piele sau denim, cu inscriptia Hells Angels pe spate, iar in josul hainei clubul din care fac parte. Daca sunt membri plini, au si un craniu, cu aripi galbene si rosii, sub forma unui logo, literele HAMC (Hells Angels Motorcycle Club) si numarul 81. Dupa un timp in club, membrii pot primi si alte insemne.In timpul anilor '60 au devenit o mare parte din miscarea contraculturala, mai ales in California. Ei erau foarte proeminenti in districtul Haight-Ashbury din San Francisco si participau frecvent la evenimente muzicale si sociale.In ciuda a tot felul de stiri si rapoarte infractionale, reprezentantii spuneau ca au inceput deoarece surplusul militar facea ca motocicletele sa fie accesibile tuturor, iar viata de dupa razboi i-a facut pe multi tineri soldati sa duca dorul aventurii si al camaraderiei, scrie life.ro Din 1961 el depaseste granitele statului si se extinde chiar dincolo de granitele americane:primul club din afara Californiei a aparut in Auckland, New Zealand, si a fost apoi urmat de altele pe coasta de est a Americii si din zona Midwest. Prima filiala sud-americana a fost infiintata in 1984, la Rio de Janeiro, iar in 1993 motociclistii au ajuns si in Africa, la Johannesburg. Astazi, clubul are 230 de filiale in intreaga lume, inclusiv in Turcia, care a devenit, in 2009, prima tara musulmana in care exista o filiala Hells Angels.In anii '50-'60, imaginea Hells Angels a fost popularizata pe marile ecrane, prin filmul The wild one, din 1954, cu Marlon Brando, si in scris, prin relatarea jurnalistului Hunter S. Thompson. In 1966, controversatul Thompson petrece un an alaturi de HAMC si publica ulterior Hell's Angels:The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, prima si cea mai importanta incursiune necenzurata in lumea motociclistilor Hells Angels.In Statele Unite, Hells Angels este catalogat de catre autoritati drept sindicat de crima organizata. Membrii clubului resping insa ideea potrivit careia Hells Angels (HAMC) este un club de delincventi sau o organizatie criminala.Ei sustin ca HAMC este doar un club pentru iubitorii de motociclete, reuniti pentru organizarea unor evenimente precum calatorii de grup, petreceri si mitinguri, si ca activitatea criminala a unor membri nu reflecta intreaga activitate si filosofie a clubului. Cu toate acestea, cazierele multor membrii HAMC sunt mai mult decat edificatoare:arestari si condamnari pentru trafic de droguri , vatamari corporale, posesiuni ilegale de arme si chiar crime. Pe de alta parte, clubul organizeaza periodic evenimente caritabile, in general pentru veteranii de razboi si copiii defavorizati. Acest contrast a inspirat unul din motto-urile clublui, cu o usoara nota victimizatoare:"When we do right, nobody remembers. When we do wrong, nobody forgets" ("Cand facem un bine, nimeni nu isi aduce aminte. Cand facem un rau, nimeni nu uita").In anul 2019, bandele de motociclisti din Hells Angels sunt interzise in Olanda. Un tribunal din orasul olandez Utrecht a interzis clubul international de motociclisti Hells Angels si a dispus inchiderea tuturor capitolelor sale olandeze. Autoritatile urmaresc o reducere a ceea ce se numeste bandele de motociclisti in afara legii."Hells Angels este un pericol pentru ordinea publica", a decis instanta . "Este un club in care exista o cultura a nelegalitatii si autoritatile sunt tinute in afara usilor lor", a adaugat instanta intr-un comunicat, citat de dw.com Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si cetatenii neo-zeelandezi Matthews Michael Murray si Johnson Marc Patrick au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, joi seara, 19 noiembrie, de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti in cadrul dosarului de trafic de droguri si instigare la omor instrumentat de DEA si DIICOT Ei au fost prinsi joi, 19 noiembrie 2020, la Bucuresti in urma unei actiuni comune DEA (Drugs Enforcement Agency - Agentia de combatere a drogurilor din SUA) si DIICOT, la care au luat parte U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations, doi procurori din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite, Politia Romana si ANABI.Acuzatiile sunt de trafic transfrontalier de droguri de mare risc, spalarea banilor si instigare la omor calificat.