Spaga de la spitalele COVID: Consilierul local din Sacele, Marius Popa, fostul consilier judetean Andrei Kadas si un sef din politie, vizati de DNA

Procurorii DNA si ofiterii anticoruptie au facut joi, 3 decembrie, mai multe percheziti in Brasov, Harghita si Iasi, intr-un dosar ce vizeaza incheierea contractelor de achizitii publice in timpul pandemiei cu noul coronavirus Conform unor surse judiciare, printre persoanele vizate de ancheta procurorilor anticoruptie ar fi vizat si consilierul local din Sacele, Marius Popa.Marius Popa este un consilier PNL din cadrul Consiliului Local Sacele. Acesta ar fi un apropiat al managerului spitalului din Miercurea Ciuc si ar fi avut interese in unele contracte de achizitii In vara anului 2019, el a fost in atentia ANI dupa ce ar fi fost gasit incompatibil si in conflict de interese."POPA MARIUS-CRISTIAN, Consilier Local in cadrul Consiliului Local Sacele, Judetul Brasov, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV: In perioada exercitarii mandatului de consilier local (2016 - 2020), a luat parte la deliberarea si adoptarea a trei hotarari ale Consiliului Local prin care au fost aprobate cuantumurile procentelor din profiturile nete inregistrate in anii 2016, 2017 si 2018 de Regia Publica a Padurilor Sacele R.A., in vederea repartizarii catre salariati, avand un interes patrimonial personal in problema supusa dezbaterilor consiliului local (ca angajat al regiei autonome). Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 si ale art. 75, lit. a) si art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004", transmitea ANI, conform brasovstiri.ro Ulterior, acesta a castigat in instanta anularea verdictului ANI.El a mai fost implicat intr-un scandal privind o constructie ilegala. Conform presei locale, era vorba despre o casa construita fara forme legale. Din declaratia de avere postata pe site-ul Primariei Sacele, Marius Popa detine doua case, in Sacele. Una de 80 de metri patrati, mostenita de la familie si una de 327 metri patrati, construita de el.Cand vine vorba de masini, consilierul local spune ca detine doar un Cielo din 2000 si o Toyota RAV 4 din 2008.In schimb, detine mai multe terenuri intravilane cu o suprafata totala de peste 40.000 de metri patrati si terenuri agricole.Un alt personaj vizat de ancheta in dosarul spagii de la spitale ar fi, conform unor surse, i fostul consilier judetean Andrei Kadas. El a fost presedintele Comisiei de sanatate publica a Consiliului Judetean Brasov, dar si presedinte al Consiliului de Administratie la spitalele de Psihiatrie si Neurologie si de Boli Infectioase, unde au avut loc astazi perchezitii Kadas mai este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala. De asemenea, el este "vestit" si pentru faptul ca este asociatul in afaceri al liderilor clanului de interlopi Alexa, scrieDespre el, Libertatea a scris ca a fost asociat in 6 firme cu doi dintre fratii Alexa, sefii clanului cu acelasi nume, cei urmariti in actiunile respective.Kadas a respins aceste afirmatii. Insa, la inceputul acestui an si-a dat demisia din PNL, dupa ce cu doar cateva zile in urma, politistii ii perchezitionasera casa."Urmare a evenimentelor din ultimele zile, in calitate de membru al Filialei Judetene Brasov a Partidului National Liberal am luat decizia de AUTOSUSPENDARE.Raman alaturi de PNL si de colegii mei liberali, dar nu pot ramane nepasator fata de campania agresiva declansata de adversari la adresa partidului nostru. Hotararea mea nu este legata de satisfacerea intereselor personale sau ale apropiatilor: copii, fosta sotie, rude prin alianta etc", scria la acea vreme, Kadas, pe Facebook , conform NewsBV In aceasta ancheta este cercetat si un politist. Este vorba chiar despre seful Biroului de Operatiuni Speciale (BOS) din Brasov. El a fost retinut, alaturi de alte 11 persoane, in dosarul achizitiilor ilegale.Sursele nu au precizat care era rolul politistului in acest dosar.In urma descinderilor de joi dimineata, procurorii DNA au deschis dosar pena l in rem pentru luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite si a altor infractiuni asimilate celor de coruptie "Cauza are ca obiect presupusa atribuire frauduloasa, de catre persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita, a unor contracte prin care unitatile respective ar fi achizitionat echipamente si produse medicale supraevaluate, dintre care unele nici nu indeplineau conditiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare.Pentru atribuirea contractelor preferentiale platite din bani publici, spitalele in cauza ar fi organizat proceduri formale prin care sa fie desemnata castigatoare o anumita firma.In schimb, persoane din conducerea spitalelor si/sau persoane cu ascendent si influenta asupra acestora ar fi primit sume de bani de la reprezentantul legal al firmei respective.Din cercetari a reiesit ca activitatile frauduloase ar fi avut loc in perioada 2019 - 2020, prejudiciul in dauna spitalelor s-ar ridica la suma totala de 1.669.234 lei, iar sumele de bani date/promise de reprezentantul firmei respective ar varia intre 5.000 euro si 89.000 euro", se arata intr-un comunicat al DNA.Citeste si: