Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vine cu cifre despre rata de infectare din scoli. Cate clase au fost inchise in ultima saptamana si cati profesori s-au vaccinat pana acum

"Cifrele la zi, cu privire la vaccinarea persoanelor din invatamant, astazi, sunt 135.000, adica peste 38 la suta din totalul personalului din invatamant. Este un element foarte important.De asemenea, datele pentru saptamana 8-15 martie ne arata ca in scoli, rata de infectare a fost jumatate fata de perioada precedenta, 1-10 martie, respectiv am avut un total de 181 de infectari in perioada 8-15 martie, fata de 376 de infectari in perioada anterioara, in cazul elevilor si de asemenea, putin peste 300 de infectari in randul personalului din invatamant, fata de 545 in perioada anterioara", a declarat Sorin Cimpeanu la Digi24, marti seara.Ministrul Educatiei a adaugat ca scoala nu imbolnaveste pe nimeni. "In ultima saptamana s-au inchis 216 clase dintr-un total de 136.000 de clase din Romania. In scoli, rata de infectare este mult sub media nationala. Scoala nu te imbolnaveste, scoala, prin respectarea regulilor te ajuta sa te protejezi", a declarat Cimpeanu.Sorin Cimpeanu a mai spus ca beneficiie educatiei sunt mai mari decat riscurile."Sunt foarte ingrijorat de aceasta perspectiva antagonica dintre educatie si sanatate. Ele nu sunt antagonice. Mi-e greu sa definesc un grup tinta al celor care nu inteleg, dar e de datoria mea sa explic faptul ca beneficiile educatiei sunt mai mari decat riscurile. Atat timp cat riscurile nu pot fi eliminate, ele trebuie gestionate", a declarat Cimpeanu.