Ciobanul roman care a ucis in bataie doi mafioti, judecat in Sicilia. Inchisoarea pe viata l-ar putea salva de la moarte

Ucigas cu sange rece

Florin Scurtu traia in Italia din 2019 si se angajase ca cioban la o ferma din Deliella, insa si-a facut in scurt timp dusmani. Filippo si Calogero La Monaca, de 74, respectiv 76 de ani, aveau un trecut cel putin tulbure. Cei doi au facut partre din La Monaca, un vechi clan mafiot din Sicila, foarte temut si respectat in anii '80 si '90. Intre timp, supusi si presiunilor justitiei, cei doi frati au decis sa se reprofileze si si-au investit banii in mai multe ferme.Proprietari de animale, cei doi au realizat ca pasunile lor au fost ocupate chiar de turma de oi condusa de Florin Scurtu. De aici a pornit conflictul dintre roman si fratii italieni, dupa ce ultimii i-au facut observatie ca nu are ce cauta pe pasunile lor.Un prim incident intre Florin Scurtu si cei doi frati a avut loc la inceputul lunii iunie 2020, cand acestia i-au reprosat vehement ca a intrat cu animalele pe terenul lor, in localitatea italiana Delia, in provincia siciliana Caltanissetta.Fratii Filippo si Calogero La Monaca au fost gasiti ulterior morti , la o distanta de circa 100 de metri unul de celalalt. Potrivit cotidianului italian La Repubblica , trupul lui Calogero a fost gasit carbonizat langa o masina, iar cel al fratelui se afla la mare distanta, cu craniul zdrobit de un bolovan imens.Initial, anchetatorii au presupus ca cei doi septuagenari ar fi cazut victime intr-o rafuiala cu o alta familie mafiota, la fel cum se intamplase in anii '90 cu fratele lor, Antonio, ucis intr-o ambuscada.Numai ca o alta pista i-a dus pe anchetatori la ciobanul roman, stiut fiind conflictul pe care acesta l-a avut cu Filippo si Calogero La Monaca. Inca de la prima audiere, Florin Scurtu a recunoscut cu seninatate ca i-a ucis pe cei doi frati.Romanul a fost dat de gol si de inregistrarile din sistemul de supraveghere video din Delia, pe baza carora s-a stabilit ca Scurtu s-a aflat la locul crimei pe 14 iunie 2020. Trimis dupa gratii la inchisoarea Caltanissetta, Florin Scurtu se teme acum pentru integritatea sa. Asta cu atat mai mult cu cat, conform presei italiene, mafia din Sicilia ar fi jurat ca moartea fratilor La Monaca nu va ramane nepedepsita, oricine ar fi vinovatul si oriunde s-ar afla.Acum, el risca sa fie condamnat pe viata la inchisoare, insa are toate motivele sa se teama mai mult pentru viata sa. Asta cu atat mai mult cu cat Mafia Siciliana are oameni infiltrati peste tot, inclusiv in penitenciare, iar in astfel de cazuri nu renunta niciodata la razbunare.