Cum arata o masina cu cinci stele la "siguranta rutiera", cu volanul pe partea dreapta, dupa un accident in Romania

"Asa arata o masina cu volanul pe dreapta, care a provocat un accident rutier pentru ca a intrat pe contrasens, fara vizibilitate suficienta, cand a vrut sa depaseasca. (imaginea este realizata noaptea trecuta, in Salaj)", se arata intr-o postare a Politiei Romane pe pagina de Facebook a institutieiPolitistii precizeaza faptul ca acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor, soferul trebuind sa patrunda pe contrasens mai mult decat ar fi nevoie in cazul autovehiculelor cu volanul pe partea stanga.Iar situatia devine si mai riscanta pe timp de noapte sau in conditii meteo nefavorabile (ceata, ploaie, ninsoare).In prezent, in conformitate cu prevederile directivei referitoare la omologarea vehiculelor rutiere si a principiilor privind libera circulatie a marfurilor in cadrul Uniunii Europene, statele membre nu pot interzice inmatricularea vehiculelor care au fost omologate comunitar de un alt stat membru.Pana la modificarea legislatiei sau iesirea din UE a unor state in care autovehiculele au volanul pe partea dreapta, recomandam mutarea postului de conducere pe partea stanga si asigurarea celorlalte norme tehnice de admitere in circulatie.Desi un autoturism cu volan pe dreapta poate parea o alegere economica la inceput, costurile unui accident rutier produs din cauza lipsei de vizibilitate sunt mult mai mari.