Incepe sezonul estival. Sute de sectoare de plaja au fost deja pregatite si predate operatorilor de pe litoral

"De maine, incepe sezonul estival. 300 de sectoare de plaje au fost predate operatorilor de catre Apele Romane Dobrogea-Litoral in urma cu mai bine de doua saptamani", arata Apele Romane.Aceste portiuni de plaja sunt de pe tronsoanele Corbu-Navodari-Constanta, Agigea-Eforie Nord-Eforie Sud-Tuzla-Costinesti si 23 August-Olimp-Neptun-Jupiter-Venus-Saturn-Mangalia-2 Mai-Vama Veche."Timp de mai bine de doua luni, colegii de la Apele Romane Dobrogea-Litoral au efectuat in acest zone mai multe operatiuni specifice de colectare a deseurilor, lucrari de nivelare si afanare, precum si de curatare a liniei tarmului de alge. Rezultatele sunt semnificative: 300 de tone de deseuri de pe intregul litoral romanesc; 2.000 de tone de nisip, care a fost reintegrat in profilul plajei si depus in zonele deficitare", mentioneaza sursa citata.Pe suprafetele necontractate, operatiunile de pregatire a plajelor vor continua.