Nicusor Dan: "Stiu ca sustinatorii PMP-ului doresc ca primarul actual si administratia actuala PSD din Bucuresti sa plece"

Nicusor Dan a fost intrebat daca se complica lupta pentru Primaria Capitalei odata cu intrarea in cursa a lui Traian Basescu "Exista 70% dintre bucuresteni care spun ca orasul merge intr-o directie gresita. Ca raspuns la acest lucru s-a creat aceasta alianta, cooperare intre PNL si USR-Plus, care au impreuna intre 50 si 55% dintre intentia de vot a bucurestenilor. Exista PSD-ul care are undeva la 30% si batalia se va da intre aceasta alianta de dreapta si PSD. Asta este lucrul care conteaza. Si mi-as fi dorit ca sustinatorii PMP-ului, ca in aceasta alianta sa existe si PMP-ul, insa stiu ca sustinatorii PMP-ului doresc ca primarul actual si administratia actuala PSD din Bucuresti sa plece. Eu sunt convins ca ei vor da un vot util in aceasta lupta intre anti-PSD si PSD", a afirmat Nicusor Dan.Intrebat daca crede ca exista o intelegere intre persoane din PMP cu oameni din anturajul Gabrielei Firea, candidatul PNL si USR-Plus la Primaria Capitalei a raspuns: "Din pacate, fara sa fie vina nimanui, nu s-a creat o alianta intre cele patru partide de dreapta si numai intre trei dintre ele - PNL, USR si Plus. PMP este nevoita sa candideze separat pentru liste de Consiliu General si consiliile locale de sector si pentru asta e nevoie ca ei sa aiba o locomotiva care sa le traga listele in sus si astfel s-a ajuns la o candidatura a unui membru PMP la Primaria Generala".Nicusor Dan a mai fost intrebat si daca el crede ca se impune amanarea alegerilor locale."Este o chestiune la care trebuie sa raspunda specialistii, sa ne spuna daca este posibil ca alegerile sa fie desfasurate in siguranta. Din cate inteleg in acest moment indicele relevant care este indicele de raspandire a bolii, este putin subunitar, ceea ce inseamna ca ne asteptam ca numarul de cazuri sa nu creasca si sa ramana undeva intr-un platou sau chiar sa scada. Pentru moment specialistii spun ca alegerile se pot desfasura", a mai spus Nicusor Dan.