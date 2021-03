Miliardarul care detine ProTV a murit intr-un accident de elicopter in Alaska. Petr Kellner era cel mai bogat om din Cehia

Miliardarul ceh a mers intr-o excursie in apropierea ghetarului Alaska, unde a facut heli ski.Elicopterul cu care zbura s-a prabusit, iar miliardarul care detine, printre altele, si postul romanesc ProTV, a murit alaturi de alte cinci persoane.Kelnner (56 de ani), se afla la bordul elicopeterului Airbus AS350 B3 cand s-a prabusit langa ghetarul Knik. Exista un singur supravietuitor, aflat in stare grava. Va fi derulata o ancheta pentru a determina cauzele incidentului, potrivit The New York Times Autoritatile au fost alertate sambata, 27 martie, deoarece elicopterul nu se intorsese.