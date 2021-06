Raed Arafat le recomanda romanilor sa nu-si faca vacantele in tari cu risc epidemic ridicat

"Fara sa intram in speculatii si in scenarii, da, posibilitatea de a aparea un nou val exista oricand, prin noi variante, prin diferite situatii. Se adapteaza totul la situatia epidemiologica daca incepe sa se agraveze, daca incepe sa apara ceva. In acest moment nu avem astfel de semnale. Noi stam bine de ceva timp, dar inca o data spun: avem o perioada de ragaz in care trebuie sa ne pregatim. Si cea mai importanta pregatire ramane vaccinarea si respectarea regulilor. Si mai ales pentru cei care pleaca afara.Concedii, tot.. Sa isi aleaga unde merg, sa nu mearga in zone care sunt expuse, in zone in care nu se stie care e situatia pandemica, in zone in care sunt variante despre care se stie, pentru ca riscul este sa se infecteze si sa aduca cu ei mai departe acest lucru in tara", a aratat Arafat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria Secretarul de stat in MAI a mentionat ca in prezent nu exista probleme in ceea ce priveste numarul paturilor de terapie intensiva destinate bolnavilor de COVID-19."Acum nu avem probleme. Multe locuri s-au dat inapoi pentru situatiile obisnuite, adica nu pentru COVID, dar exista posibilitatea de revenire la nevoie. O sa vedem semnalele si ne pregatim imediat, pentru o readaptare a sistemului, daca va fi acest lucru necesar. (...) Totusi, avem peste patru milioane de oameni vaccinati si acestia au efectul lor de incetinire a raspandirii virusului", a spus Arafat.