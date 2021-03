Reglementarea semnaturii electronice in contractele de munca si flexibilizarea telemuncii, printre prioritatile ministrului Muncii

"Am continuat astazi (marti - n.r.) seria intalnirilor cu reprezentantii patronatelor din Romania, pentru a discuta despre prioritatile acestei perioade, atat in domeniul digitalizarii, relatiilor de munca si institutiilor, cat si in cel al cresterii ocuparii prin masuri active.Dat fiind contextul pandemic si economic, ne-am propus sa intensificam eforturile incepute anul trecut in ceea ce priveste digitalizarea Ministerului Muncii si a institutiilor din subordine. Prin PNRR, vom aloca aproximativ 160 de milioane de euro pentru proiectele de reforma institutionala, prin digitalizarea Casei Nationale de Pensii Publice si a caselor judetene, a Inspectiei Muncii, a Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca si a Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.CITESTE SI: Turcan anunta ca exista si sectoare din economie unde raportul este de 10 angajati la 16 pensionari: "Ne ducem in cap cu natalitatea, populatia activa este in scadere" Pentru a simplifica relatiile de munca in contextul pandemiei, Ministerul Muncii are deja in lucru doua proiecte de ordonante de urgenta privind:Reglementarea semnaturii electronice in contractele de munca, astfel incat aceasta procedura sa devina treptat o regula;Flexibilizarea telemuncii, in contextul in care, potrivit datelor detinute de patronate, aproximativ 30% dintre angajati sunt acum in telemunca.Am mai stabilit cu reprezentantii patronatelor sa avem o colaborare stransa pentru elaborarea noului set de masuri active pe care il avem in vedere pentru a creste ocuparea, intre acestea fiind incluse:Reglementarea muncilor casnice;Prelungirea masurilor active destinate sezonierilor;Masuri active destinate tinerilor, persoanelor aflate in somaj, masuri de sprijin pentru companiile mici sau pentru cele din anumite domenii de activitate.Nu in ultimul rand, ne-am propus sa finalizam discutiile pe marginea formulei de stabilire a salariului minim in calendarul agreat la inceput de an. Am adresat partenerilor nostri invitatia de a organiza, in cursul lunii viitoare, o intalnire special dedicata acestui subiect, in care sa discutam propunerile formulate pana acum in cursul discutiilor dintre sindicate in patronate", a scris Raluca Turcan marti pe Facebook