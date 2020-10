Accesul in Marea Britanie, interzis cetatenilor din UE cu condamnari penale. De cand intra in vigoare restrictia

Masura intra in vigoare odata cu incetarea libertatii de miscare in Regatul Unit, ca urmare a iesirii din UE.Regulile care se vor aplica cetatenilor UE de la 1 ianuarie 2021 sunt cele care se aplica deja cetatenilor non-UE. Interdictia de intrare pe teritoriul Marii Britanii de va aplica urmatoarelor categorii de cetateni UE:-Infractori care au o condamnare de cel putin un an de inchisoare-Infractori care au o condamnare mai mica de un an de inchisoare, in cazul carora Ministerul de -Interne face o evaluare a intregului cazier penal si verifica daca au legaturi de familie in UK-Cetateni UE care nu au fost condamnati la inchisoare, dar care au comis acte de hartuire sexuala, de exemplu, sau al caror comportament se considera ca este impotriva binelui publicCetateni UE care au o condamnare de orice fel in ultimele 12 luni si vor sa intre pe teritoriul marii Britanii pentru prima data."Pentru prea mult timp, regulile UE ne-au fortat sa primim in tara infractori periculosi din strainatate, care abuzeaza de valorile noastre si ne ameninta stilul de viata. Marea Britanie va fi mai sigura multumita unui control mai ferm si mai corect la granita safer, unde infractorii din strainatate vor fi supusi acelorasi reguli, indiferent de nationalitate", a declarat ministrul britanic de Interne Priti Patel, conform unui comunicat al ministerului.Legea nu se va aplica unor persoane precum Alexnder Adamescu sau Puiu Popoviciu, pentru care statul roman incearca sa obtina extradarea din Regatul Unit. Miercuri 21 octombrie, milionarul Alexander Adamescu, fiul fostului om de afaceri Dan Adamescu , a pierdut recursul privind extradarea din Marea Britanie in Romania, unde este acuzat de mituirea unor judecatori de la Tribunalul Bucuresti. Curtea Suprema a regatului Unit a confirmat o decizie similara data de o instanta inferioara si a aratat ca Dan Adamescu nu a putut aduce noi probe esentiale pentru a rasturna aceasta sentinta.Si omul de afaceri Puiu Popoviciu are termen in apel in octombrie 2020 in procedura de la Londra de predare in Romania, dupa ce anul trecut in iulie un tribunal britanic a decis trimiterea lui in Romania.Popoviciu este vizat si el de un mandat international de arestare dupa ce in vara lui 2017 a fost condamnat definitiv la 7 ani de detentie efectiva in dosarul Baneasa. In acest caz, luna trecuta, Inalta Curte a anulat decizia de confiscare de la omul de afaceri Puiu Popoviciu a celor 224 de hectare de teren din Baneasa si a trimis cazul spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.