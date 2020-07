Comisia juridica a Senatului: Persoanele care contesta carantinarea sau izolarea - monitorizate medical. Decizia primei instante este executorie

In proiectul legii, in partea care se refera la revizuirea sau incetarea masurii de izolare sau carantinare, se prevede ca "persoana in cauza va fi monitorizata de catre medic zilnic sau ori de cate ori situatia o impune", a aratat vicepresedinta comisiei, senatoarea PNL Iuliana Scantei, care a condus sedinta."Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotararii se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. Hotararea primei instante este executorie si poate fi atacata cu apel, in termen de doua zile de la comunicare. Apelul se solutioneaza in trei zile de la sesizare", a subliniat aceasta.Potrivit proiectului, "daca instanta judecatoreasca de fond dispune incetarea masurii, persoana in cauza are dreptul de a parasi imediat spatiul sau unitatea in care a fost carantinata sau, dupa caz, izolata".Legea abordeaza si libertatile individuale, in contextul pandemiei. "Avem un text privitor la drepturile si libertatile individuale. O masura de protectie - limitarea libertatilor individuale ale persoanei fata de care s-a luat o masura potrivit prezentei legi poate fi justificata numai prin raportare la starea sa de sanatate sau la riscul epidemiologic sau biologic pentru sanatatea publica", a afirmat Scantei.Ea a adaugat ca in proiect e prevazut ca, "pe durata masurilor dispuse, potrivit prezentei legi, nu pot fi interzise, ci doar limitate temporar, proportional cu riscul epidemiologic sau biologic pentru sanatatea publica, urmatoarele drepturi: comunicarea cu orice autoritate, cu apartinatori, cu reprezentantul legal ori cu avocatul, accesul la corespondenta personala si utilizarea telefonului sau a altor dispozitive electronice de comunicare, dreptul la vot, daca nu se afla intr-o situatie de restrangere a drepturilor cetatenesti, exercitarea libera a credintei religioase".Forma finala a textelor va fi cuprinsa intr-un raport care va fi supus dezbaterii plenului Senatului.