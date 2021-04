Omul din umbra care a bulversat cel mai important dosar al DNA Ploiesti. Boeru este considerat unul dintre "greii" consultantei in proiecte pe fonduri europene

Gheorghe Boeru, in calitate de reprezentant al S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L., a fost retinut in vara anului 2015 in cel mai important dosar de coruptie instrumentat de procurorii DNA din Ploiesti, cunoscut in opiniei publice drept "dosarul HidroPrahova".In aceasta cauza au fost audiati inclusiv Iulian Hertanu , cumnatul lui Victor Ponta , in calitate de suspect, Victor Ponta, in calitate de martor, dar si mama fostului premier, in calitate de martor, Mircea si Vlad Cosma, Sebastian Ghita , dar si alti oameni de afaceri.Omul de afaceri Gheorghe Boeru a fost acuzat de dare de mita, cumparare de influenta si evaziune fiscala. Procurorii anitcoruptie din Ploiesti au acuzat la data deschiderii anchetei ca Boeru ar fi tras sforile pentru ca societatile pe care le reprezenta sa castige parte din proiectul finantat cu bani europeni.In acest sens ar fi oferit sume importante de bani cu titlu de mita unor oameni grei din administratia judeteana din Prahova. Printre acestia s-a aflat si Dumitru Pantea, directorul de atunci al Hidro Prahova, societate aflata in administrarea CJ Prahova, si beneficiarul proiectului finantat cu fonduri europene in valoare de 25.085.000 lei.Audiat la DNA Ploiesti, Dumitru Pantea a recunoscut ca a luat mita in fata procurorilor anticoruptie, de fata cu avocatul sau "In perioada 5 iulie 2011 - 1 septembrie 2012, inculpatul Pantea Dumitru, in calitate de director general al S.C. Hidro Prahova S.A., societate cu capital integral de stat la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar, a primit suma totala de 50.400 lei, disimulata sub forma unor drepturi salariale platite de o societate controlata de inculpatul Boeru Gheorghe, in schimbul sprijinului acordat firmei administrate de acesta din urma, pentru castigarea, la o licitatie, a contractului de "Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, proiectare si supervizare lucrari" cu SC Hidro Prahova SA", se arata intr-un comunicat DNA.Dumitru Pantea recunoaste totul, a facut un acord de recunoastere in decembrie 2017, iar instanta l-a condamnat la doi ani inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii.In plus, judecatorii au dispus si confiscarea sumei de 50.400 de lei, primiti de Pantea cu titlu de mita. Fostul director al HidroPrahova a respectat intocmai sentinta, a facut munca in folosul comunitatii si a platit banii.Intre timp insa, la Bucuresti, procurorii DNA dispun clasarea cauzei in care omul de afaceri Gheorghe Boeru era urmarit penal pentru dare de mita. Pe lista mituitilor se afla inclusiv Gheorghe Pantea, cel care recunoscuse ca a luat mita si platise pentru asta. Situatia a fost de-a dreptul ciudata. Omul acuzat ca a luat mita fusese condamnat in baza unui acrod de recunoastere, iar cel acuzat ca a dat mita scapa de basma curata, cu un dosar clasat.Cand a auzit ca Boeru a scapat de acuzatiile de dare de mita, Gheorghe Pantea se adreseaza din nou instantei si cere revizuirea si anularea sentintei prin care a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, desi facuse acord de recunoastere pentru luare de mita.Tribunalul Prahova a admis, luni 26 aprilie 2021, cererea de revizuire solicitata de Pantea, respinge acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat la data de 13.12.2017 in dosarul 229/P/2017 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti si trimite dosarul procurorului in vederea continuarii urmaririi penale.In tot acest timp, procurorii anticoruptie de la Bucuresti se razgandesc si ei si cer tot la Tribunalul Prahova infirmarea clasarii si redeschiderea urmaririi penale in cazul afaceristului Gheorhge Boeru. Tribunalul Prahova urmeaza sa se pronunte in aceasta cauza in data de 5 mai 2021. Nu exista la acest moment informatii publice cu privire la motivul pentru care procurorii DNA Bucuresti au cerut redeschiderea urmaririi penale in ceea ce-l priveste pe omul de afaceri Gheorghe Boeru.HidroPrahova a fost ancheta de baza a procurorilor anticoruptie din Ploiesti. O parte dintre persoanele audiate in aceasta cauza au acceptat sa faca denunturi pentru a scapa de acuzati, nascuandu-se astfel alte dosare de coruptie, care au adus la Ploiesti nume sonore din viata politica din acei ani, multi dintre ei in calitate de suspecti.Printre acestea s-au aflat si fostul primar al sectorului 1 din Bucuresti, Andrei Chiliman . Fostul edil a fost audiat la DNA Ploiesti si ulterior retinut pentru 24 de ore in iunie 2015.In acelasi dosar au fost retinuti si Vlad Moisescu, fost trezorier al PNL si doi consilieri personali ai primarului pe atunci, Chiliman. Interesant este ca numele lui Gheorghe Boeru a aparut in ancheta care il privea pe edilul de la Sectorul 1. Se vorbea atunci ca Boeru ar fi dat un procent de 10% pentru a obtine contracte de consultanta cu primaria condusa de Chiliman . Firma controlata de Gheorghe Boeru ar fi avut contracte cu primaria Sectorului 1 pentru consultanta in cadrul unor proiecte de asfaltari si anvelopare de blocuri. Dosarul in care fostul edil al Sectorului 1 a fost anchetat de procurorii anitcoruptie a fost clasat la finalul anului trecut, potrivit unor surse judiciare.