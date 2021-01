Stelian Ion: Ministrul doreste modificarea procedurii de numire si revocare a procurorilor, pentru a exista "un echilibru al puterilor"

"Printr-o decizie a Curtii Constitutionale, ministrul Justitiei are o putere foarte mare asupra procurorilor. Si daca doreste revocarea poate face o << ievaluare >> din aceea si poate propune aceasta revocare", a declarat Stelian Ion la B1 TV, marti seara.Ministrul Justitiei a adaugat ca isi propune modificarea acestei proceduri, aceasta regasindu-se printre urgentele pe care le are in vedere, in perioada urmatoare."Ideea este ca acea procedura este printre urgentele pe care le am in vedere, modificarea acelei proceduri, in sensul in care sa existe un echilibru al puterilor, astfel incat politicul sa nu fie singurul factor decident. In senul acesta, CSM trebuie sa aiba cel putin pentru avizele negative, un rol hotarator, acele avize sa fie conforme. La fel, presedintele ar trebui sa aiba un cuvant de spus, important", a declarat Stelian Ion.Intrebat ce rol ar trebui sa aiba presedintele in acest caz, Stelian Ion a declarat ca presedintele ar trebui sa fie unul dintre filtre."Vreau sa specific faptul ca PSD nu a modificat acel articol, desi s-au invartit in jurul lui, dar l-au interpretat cu ajutorul CCR . Ar trebui sa existe un mecanism in care ministrul Justitiei sa faca propunerea, dupa care urmeaza un aviz din partea CSM care sa fie conform, iar de acest aviz sa tina cont ministrul Justitiei. Deci, cererea sa se intoarca la ministrul Justitiei, astfel incat ceea ce i se trimite presedintelui spre numire, sa treaca de acest filtru. Daca CSM spune nu, ar trebui sa se vina cu alta numire. De asemenea, presedintele sa aiba posibilitatea sa isi spuna punctul de vedere si sa fie iarasi un alt filtru. Si daca aceste filtre functioneaza simultan, sunt sanse putine sa ajunga acolo persoane nepotrivite asupra carora sa planeze suspiciuni", a mai precizat Stelian Ion.