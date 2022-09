C&A dezvăluie noua strategie de brand

O componentă esențială a strategiei de transformare a C&A este o nouă campanie de brand lansată la nivel european. Prin mesajul “You Do You & We Do The Fashion”, C&A își consolidează poziția de brand de modă orientat spre clienți, adresându-se nevoilor acestora: îmbrăcăminte modernă, de calitate, la un preț accesibil. Concomitent cu perpetuarea angajamentului companiei pentru valori precum sustenabilitatea și incluziunea.

Noua strategie de brand a fost creată în urma unui studiu de piață amplu, bazat pe chestionarea a 14.000 de clienți din 6 țări europene, care a dovedit un rezultat clar: consumatorii vor un brand ce le oferă atribute precum modernitate, calitate, sustenabilitate și accesibilitatea prețului. C&A oferă soluții la aceste nevoi prin colecții care se potrivesc stilului de viață al clienților, care îi fac să arate bine și au un raport excelent calitate-preț. “În ultimii ani am făcut pași deosebit de importanți în a deveni un brand de modă mai modern. Într-o lume aflată într-o schimbare rapidă, dorim să fim acel brand de încredere pentru clienți, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să facă vreun compromis între valoare și preț, între ținute moderne și materiale naturale”, a declarat Maik Kleinschmidt, Head of Marketing al C&A Europe.

Noul registru vizual al campaniei de brand este construit pe imagini moderne, autentice, naturale, emoționante, care se regăsesc pe canalele media de comunicare, dar și în magazinele fizice. Acestea au un potențial de creștere dincolo de segmentul clienților actuali, adresându-se și unor noi categorii de clienți care au un budget limitat, dar își doresc haine care nu se demodează repede și le conferă un look modern.

Despre C&A

Având peste 1.300 de magazine situate în 17 țări europene și peste 25.000 angajați, C&A este unul din retailerii de modă de top din Europa. În fiecare zi în magazinele de pe continent sunt întâmpinați peste 2 milioane de vizitatori, care pot alege articole vestimentare de calitate, la preț accesibil, pentru întreaga familie. Pentru informații suplimentare vizitați https://www.c-and-a.com

