Ce este tartrul și de ce apare pe dinți

Igiena orală este esențială pentru starea generală de sănătate, iar tartrul dentar poate reprezenta o problemă serioasă dacă nu este abordat în timp util. În acest articol poți afla ce este tartrul, cum se formează pe dinți și ce factori de risc contribuie la apariția sa. Vom explora, de asemenea, simptomele și consecințele tartrului dentar, precum și metode eficiente de prevenire a formării acestuia.

Ce este tartrul și cum se formează pe dinți

Tartrul dentar este o substanță solidă, poroasă și mineralizată care se formează pe suprafața dinților și sub marginea gingiilor. Este compus din placă bacteriană, săruri minerale și resturi alimentare, care se întăresc și se acumulează în timp. Acesta poate afecta atât aspectul estetic al dinților, cât și sănătatea orală în general.

Formarea tartrului dentar are loc în mai multe etape. Inițial, placa bacteriană, un strat subțire și incolor de bacterii și proteine salivare, se depune pe suprafața dinților. Dacă placa bacteriană nu este îndepărtată în mod regulat prin periaj și folosirea aței dentare, aceasta se mineralizează și se transformă în tartru. Procesul de mineralizare durează aproximativ 12-72 de ore [1].

Tartrul se depune în special în zonele apropiate de gingii și în spațiile interdentare. De asemenea, se poate forma și sub marginea gingiei, în cazul în care placa bacteriană se acumulează în aceste zone greu accesibile.

Diferența dintre placa bacteriană și tartrul dentar constă în faptul că placa bacteriană este un strat subțire, moale și incolor, care se formează continuu pe suprafața dinților. Tartrul dentar, în schimb, este rezultatul mineralizării plăcii bacteriene. Spre deosebire de placa bacteriana, care poate fi îndepărtată prin periaj și folosirea aței dentare, tartrul dentar necesită intervenție profesională pentru eliminare; această intervenție este denumită detartraj dentar [2].

Ads

Factori de risc pentru apariția tartrului

Un factor de risc important pentru apariția tartrului este igiena orală precară. Periajul ineficient sau neregulat, precum și utilizarea necorespunzătoare a aței dentare, pot duce la acumularea plăcii bacteriene și, în cele din urmă, la formarea tartrului.

Alimentația și obiceiurile alimentare joacă, de asemenea, un rol important în apariția tartrului. Consumul frecvent de alimente bogate în zahăr și carbohidrați poate contribui la creșterea plăcii bacteriene și formarea tartrului. De asemenea, consumul de băuturi acidulate sau acide poate contribui la erodarea smalțului și va favoriza depunerea tartrului.

Fumatul și consumul de tutun sunt, de asemenea, considerați factori de risc semnificativi pentru formarea tartrului. Fumatul și utilizarea altor produse pe bază de tutun pot duce la îngălbenirea dinților și la reducerea secreției de salivă, ceea ce conduce la formarea tartrului.

Alți factori care pot influența apariția tartrului includ medicamentele care afectează producția de salivă sau modifică pH-ul salivei, precum și afecțiuni medicale precum diabetul sau bolile autoimune, care pot afecta sănătatea orală [3].

Ads

Simptome și consecințe ale tartrului dentar

Simptomele tartrului dentar includ colorația galben-brună a dinților, sângerări ale gingiilor și halitoză. Aceste simptome pot fi ușor de observat la o inspecție vizuală a cavității bucale și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru a consulta un medic stomatolog.

Inflamația gingiilor, cunoscută și sub numele de gingivită, este o altă consecință a tartrului dentar. Aceasta se manifestă prin roșeață, umflare și sângerări la periajul dentar. Gingivita poate evolua către retracție gingivală, proces lasă rădăcinile dinților expuse și crează spații între dinți și gingii, cunoscute sub numele de buzunare parodontale. Aceste buzunare pot favoriza dezvoltarea bacteriilor și aprofundarea inflamației.

Afecțiunile parodontale, cum ar fi parodontita, pot apărea în urma acumulării de tartru dentar care nu este tratat corespunzător. Parodontita afectează structurile care susțin dinții, cum ar fi osul alveolar și ligamentul parodontal, și poate duce în cele din urmă la pierderea dinților [4].

Ads

Cum să previi formarea tartrului

Prevenirea formării tartrului dentar implică următoarele măsuri:

- Menținerea unei igiene orale adecvate prin periajul dentar regulat, folosirea aței dentare și a produselor de îngrijire orală cu fluor;

- Adoptarea unei diete echilibrate și sănătoase, bogate în vitamine, minerale și cu un conținut redus de zahăr și acizi;

- Vizitele regulate la medicul stomatolog pentru controale dentare și curățări profesionale;

- Utilizarea unui antiseptic bucal recomandat de medicul stomatolog pentru combaterea bacteriilor cauzatoare de tartru dentar [1].

Tartrul dentar este o problemă comună. Consecințele sale pot fi grave, dar din fericire există soluții eficiente pentru combaterea acestuia. Igiena orală adecvată și controlul stomatologic periodic sunt cele mai bine soluții de îngrijire a danturii tale.

Bibliografie

1. “Dental Plaque: What Is It, Causes, How to Remove, Prevent & Treat.” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diseases/10953-plaque#:~:text=Everyone%20has%20dental%20plaque, accesat la 5.04.2023;

2. Joy, Rebecca. “What Is Dental Plaque?” Healthline, Healthline Media, 2 Aug. 2019, www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/plaque, accesat la 5.04.2023;

3. Marsh, Philip D. “Dental Plaque as a Biofilm and a Microbial Community – Implications for Health and Disease.” BMC Oral Health, vol. 6, no. S1, June 2006, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2147593/, https://doi.org/10.1186/1472-6831-6-s1-s14, accesat la 5.04.2023;

4. WebMD. “Plaque and Your Teeth.” WebMD, WebMD, 3 June 2003, www.webmd.com/oral-health/guide/plaque-and-your-teeth, accesat la 5.04.2023.