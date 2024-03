”Putin, l-ai supărat pe Macron”. Un tren ce transporta vehicule militare blindate a fost filmat în Franța VIDEO

Martori oculari au filmat un tren care transporta vehicule blindate în Franța. Videoclipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, provocând discuții aprinse. Nu se știe încă cu certitudine când a fost filmat, dar garnitura feroviară a fost văzută în orașul Nimes din sudul Franței.

„Ei bine, Putin, l-ai supărat pe Macron”, spune un bărbat în videoclip.

Comentatorii se întreabă încotro se îndreaptă vehiculele blindate. Videoclipul vine pe fondul unei schimbări drastice în retorică din partea președintelui francez Emmanuel Macron, care a devenit recent principalul lobbyist al sprijinului occidental pentru Ucraina, mulți sugerând că ar putea fi trimis la Kiev.

Amintim că Macron și-a schimbat radical poziția față de Ucraina în câteva zile. El nu numai că și-a declarat disponibilitatea de a oferi asistență militară Kievului, dar a început și să formeze o coaliție de țări gata să trimită trupe terestre în Ucraina.

Oficial, autoritățile franceze nu au comentat încă videoclipul cu vehicule blindate. Cu toate acestea, dacă presupunerile utilizatorilor se dovedesc a fi corecte, acesta va fi un pas important către sprijinul occidental pentru Ucraina.

"Putin, you angered Macron" - The Frenchman is ecstatic

