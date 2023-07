Comportamentul turiștilor români la micul dejun: "Resturile lor din farfurie mi le servesc mie ca fiind proaspăt făcute"

Mâncarea lăsată în farfurii la finalul mesei de dimineață FOTO Facebook/ Vacante do it yourself

Mulți români preferă vacanțele all inclusive pentru ofertele abindente de mâncare, în timp ce alții critică obiceiul de a umple farfuriile și de a mânca excesiv doar pentru că ai la dispoziție o multitudine de preparate.

Subiectul a fost dezbătut în mediul online după ce a fost publicată o poză cu mâncarea lăsată în urmă la masă de o familie, la micul dejun.

"Suntem în Sinaia la un hotel cunoscut și vreau să va aduc în atenție comportamentul turiștilor români la micul dejun.

Oameni buni, de ce nu vă puneți în farfurie puțin și dacă mai aveți nevoie puteți să vă ridicați și să vă mai puneți? De ce vreți să vă faceți un bufet la masă?

Nu va pare rău când plecați de la masă și o lăsați așa?

De ce să se arunce atâta mâncare?

Nu cred că putem da vina pe lipsurile comunismului în această situație, deoarece vorbim de o familie tânără cu doi copii…", scrie în textul care însoțește fotografia pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Ne este frică să nu rămânem fără"

În comentarii, părerile sunt împărțite, unii condamnă comportamentul, alții încearcă să îl explice.

"Cineva spunea că "excesul înseamnă sărăcie".

Aceasta poate fi deviza romanului majoritar, care e bântuit de frica de sărăcie, iar cu cât se flexează în societate mai mult că "are cu ce", cu atât mai mult își trădează condiția, independent de contul bancar."

"Am fost la un training unde te serveai la timpul mesei. În ultima zi de training vorbeam de cum cultură și trecutul unei țări ne influențează. Și trainer ul ne-a întrebat: câți dintre voi ați lăsat mâncare în farfurie? Și ați făcut asta pt că v-ați pus mult știind că oricum va puteți ridica a două oară să luați porție în plus dacă aveți nevoie? (era destul pt toată lumea să ia porție extra). Așa am început o conversație despre mentalitatea din spatele acestui comportament: sărăcia pe care o percepem, faptul că vedem totul că pe o competiție și ne este frică să nu rămânem fără. Faptul că nu avem încredere în noi că dacă vrem mai mult din ceva o să găsim atunci când e nevoie, nu trebuie să adunăm acum că hamsterii. Faptul că cu cât mai mult ne comportăm așa, cu atât mai mult întărim și promovăm acest fel de a vedea lumea. De atunci, și acasă, mă uit la cât îmi pun în farfurie și îmi spun că e ok, dacă am nevoie de mai mult, pot să iau mai mult la timpul potrivit. De s-ar uită mai mulți în interior să vădă de unde vin obiceiurile de genul."

"Cel mai probabil comportamentul reflectă educația și gândirea pe care au luat-o de la părinți. Înțeleg pe ai mei sau pe bunicii mei. Nu au trăit în abundență, erau îngrijorați de ce pun pe masă a două zi, etc. Dar ce scuze avem noi, ăștia tineri? La 20, 30 de ani care ne permitem vacanțe și alte lucruri care nu sunt strict necesare? Nu mai trăim în aceleași lipsuri dar tot la fel gândim. Ne e mai bine financiar și material dar nu și sufletește. Tot în frică de lipsa trăim. Tot în defensivă suntem. Cumpărăm haine și vacanțe dar nu și câteva ședințe la un psiholog să ne analizăm gândurile și obiceiurile."

"Mi s-a întâmplat și mie adesea, cu doi copii mici"

"Părerea mea e că omul gândește:"am plătit, e dreptul meu să fac ce vreau!", o gândire greșită,dar f.comună,din păcate. O gândire plină de aroganță,egoism și proastă educație!"

"Nu cunosc contextul, dar mi s-a întâmplat și mie adesea, cu doi copii mici, să mă pun la masă și să mă ridic nemancata, cu mâncarea neatinsă, din cauza că ori plângeau și deranjau pe alțîi, ori aveau alte probleme.

În astfel de cazuri, cei din jur te judecă că nu ii lași să ia masă în liniște (pt că, cu doi copii nu pleci în vacanțe, stai în casă și ieși când fac 18 ani) sau îți fac poze că faci risipă."

"Personal, nu înțeleg de ce oamenii în concediu în loc de relaxare, se ocupă de farfuriile altora!Și stigmatizarea asta cu ''românul''...ce aveți oameni buni cu românii? Alte nații mănâncă altfel?Ideea de all inclusive cam asta e!Vă recomand un hotel boutigue dată viitoare, nu un all inclusive unde oamenii sau ''românii'' plătesc exact pentru așa ceva!"

"Ideea de all inclusive nu include risipă. Și poate nu doar românii fac din astea dar aia e scuză? Face și X așa, fac și eu... În multă țări eșți bun de plata dacă faci risipă așa."

"Nu sunt de acord nici cu risipă, nici cu "românul". Am ieșit din țară și am văzut că face și neamțul, și englezul, și grecul etc. Ba alții pun gențile pe o banca de 3 locuri iar oamenii stau în picioare pe lângă ei. Ar fi bine dacă am mai ieși din sintagma "doar românul", făcând postarea referitor la persoane/ oameni. Mi s-a întâmplat și mie să iau 3 prăjituri și să nu-mi placă, așa că au rămas în farfurie. Că și omlete sau alte preparate. Nu pot gustă înainte de a pune în farfurie. Că să fiu acidă: și treaba cu uitatul "peste gard" e tot a românului?"

"Resturile lor din farfurie ajung înapoi în oalele restaurantului"

"Resturile lor din farfurie ajung înapoi în oalele restaurantului și mi le servesc mie că fiind proaspăt făcute ... pe mine de asta mă deranjează să vad risipă la alții. Dacă nu ajungi primul la masă, poți să fii sigur că mănânci ce le-a căzut altora din gură."

"Aici nici măcar nu e vorba de relaxare de all inclusive de nimic de genul, ține pur și simplu de educație și de simt al penibilului, NU AI DE CE SĂ IROSEȘTI ATÂTA MÂNCARE. și dacă tu nu ai atâta minte să înțelegi asta poate înțelegi următorul lucru, din cauza unor asemenea LEPRE prețurile vor crește și calitatea serviciilor va scădea pt că nicio firma nu va acceptă asemenea pierderi. Deci dacă mai vrei pe viitor să dai 11 euro și să-ti umpli burtică NU MAI FACE ASTA, sau cel puțin, NU MAI apară acest comportament urat."

"Au impresia că în preț e inclusă risipa"

"Nu cunoști omul până nu-l vezi la all inclusive."

"Ei au impresia că în preț e inclusă risipă. Nu, în preț e calculată doar consumația. Cale lungă până la un popor educat."

"Lipsurile de educație din cele două familii părintești. Plus că școala, pentru tineri (multă, puțină...), nu poate compensa decât parțial educația precară din familie."

"În Italia la un restaurant All you can eat dacă lăsai așa ceva în farfurie plăteai amendă 15 euro. Meniul costă 11 euro. Cred că este singură metodă de disciplinare a unor turiști."

"Nu judecați, pe nimeni niciodată, (poate au avut o urgență?)"

