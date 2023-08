Cum sunt atacate aerodromurile militare rusești de drone ale unor grupuri de sabotori coordonate de serviciile secrete ucrainene

Atacurile cu drone asupra aerodromurilor militare rusești sunt efectuate de grupuri de sabotori, ale căror activități sunt coordonate de serviciile speciale ucrainene, a declarat publicației ucrainene New Voice (NV) o sursă din Direcția principală de informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Potrivit interlocutorului publicației, în ultimele zile, aceste grupuri „au avariat cinci avioane rusești, inclusiv bombardiere strategice care au lansat atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene”.

Potrivit unei surse NV din Direcția principală de informații, agenții care colaborează cu serviciile de informații militare ucrainene au atacat cu drone un aerodrom militar din Solți, regiunea Novgorod, distrugând un bombardier Tu-22M3 și avariand încă două avioane. Încă două bombardiere, susține el, au fost avariate în urma unui atac cu drone asupra aerodromului Șaikovka din regiunea Kaluga.

Un bombardier nuclear rusesc emblematic, cu rază lungă de acţiune, a fost distrus în urma unui atac cu drone ucrainene, potrivit unor relatări media. Imaginile postate pe reţelele sociale şi analizate de serviciul BBC Verifi arată un Tupolev Tu-22 în flăcări la baza aeriană Solţi-2, la sud de Sankt Petersburg

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat că un atac cu o „dronă de tip elicopter” a avut loc în jurul orei 10:00, ora Moscovei, şi a vizat un aerodrom militar din regiunea rusă Novgorod, provocând un incendiu şi avariind un avion de luptă. Ministerul a precizat însă că nimeni nu a fost rănit şi că incendiul a fost stins rapid. „Drona a fost detectată de avanpostul de observare al aerodromului şi a fost lovită cu focuri de armă de calibru mic”, a afirmat ministerul, în timp ce Ucraina nu a făcut niciun comentariu.

Baza Solţi-2 se află în regiunea Novgorod, precizează BBC.

Cu toate că Ministerul rus al Apărării a susţinut că drona a fost doborâtă, iar incendiul provocat a fost stins rapid, imagini postate pe rețelele sociale arată un incendiu mare care a cuprins un avion cu vârful nazal distinctiv al unui Tu-22.

La rândul său, Ministerul britanic al Apărării notează că este posibil ca unele atacuri cu drone asupra aerodromurilor militare rusești să fie efectuate de pe teritoriul Federației Ruse, și nu din afara granițelor acesteia. Analiștii britanici subliniază că drona de tip elicopter, care, potrivit Ministerului rus al Apărării, a atacat aerodromul din Solți, cu greu ar fi putut veni din afara Rusiei.

Potrivit serviciilor secrete militare britanice, lovitura cu drone de pe Solți este cel puțin al treilea exemplu de atac de succes asupra aerodromurilor în care se află avioane și bormbardiere rusești, ceea ce pune sub semnul întrebării capacitatea Rusiei de a asigura securitatea unor astfel de instalații.

Russian channels publish photos of an allegedly burning Tu-22M3 supersonic bomber, reportedly destroyed yesterday by a drone at a military airfield in Soltsy, Novgorod region, Russia.

Eyewitnesses reported two aircraft were allegedly struck. One suffered less damage, and the… pic.twitter.com/OA19pTaGJ3