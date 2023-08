Kirill Budanov, șeful GUR: Este imposibil să eliberăm Crimeea fără acțiuni militare

Șeful Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (GUR), Kirill Budanov, este convins că Ucraina va elibera Crimeea într-un „mod combinat”, dar acest lucru este imposibil fără acțiuni militare.

„Într-un mod combinat - nu doar diplomatic, nu doar militar, există mai multe opțiuni diferite. Dar fără acțiune militară acest lucru este imposibil. După cum am spus în toți acești ani.... a declarat Budanov, într-un interviu pentru Radio Liberty „Crimea Realities”

Comentând declarațiile sale anterioare că la sfârșitul primăverii 2023 Forțele Armate ale Ucrainei vor intra în Crimeea ocupată, Budanov a spus: „Din păcate, trebuie să recunoaștem că evenimentele se dezvoltă mai lent decât ar trebui. Dar mergem înainte cu încredere, dacă vă uitați la Crimeea și la nivelul ostilităților care au loc acolo, putem spune că nu există comparație față de 2022. "

Budanov a mai spus că mulți dintre șefii trupelor ruse de ocupație și-au scos familiile din peninsulă, temându-se de o contraofensivă ucraineană. Iar unii au fost forțați „să-și aducă înapoi cei mai apropiați membri ai familiilor, sub presiune.

Budanov spune că acum Ucraina are capacitatea de a lovi inamicul oriunde în Crimeea ocupată.

Serviciul de securitate SBU şi forţele armate ucrainene au lansat un atac la scară largă cu drone asupra poziţiilor militare ruse din Peninsula Crimeea ocupată, a informat presa ucraineană vineri seară, transmite Reuters.

Zeci de militari ruşi au fost ucişi şi răniţi, a informat vineri, 25 august, portalul de ştiri Ukrainska Pravda, citând surse SBU. Potrivit informaţiilor apărute în presă, Brigada 126 a Flotei Ruse de la Marea Neagră a fost atacată în satul Perevalne, nu departe de capitala Crimeei, Simferopol, conform Agerpres. Alte mass-media ucrainene au relatat, de asemenea, despre operaţiune, spunând că dronele au putut ocoli apărarea antiaeriană rusă şi au lovit un depozit de muniţii şi alte echipamente militare. Sursele care au vorbit cu presa ucraineană au sugerat că forţele de ocupaţie ruse au fost prinse pe nepregătite.

‼️ A joint special operation of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of 🇺🇦Ukraine with the support of the Navy of Ukraine took place in occupied Crimea

🤝 On the night of August 24, the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine… pic.twitter.com/iTxRZtTXYg