Războiul Rusiei împotriva Ucrainei aduce beneficii Chinei. În orașul de graniță chinezesc Heihe au apărut depozite și blocuri turn de birouri de 20 de etaje

La granița înzăpezită a Chinei cu Rusia, un dealer de camioane și-a dublat vânzările în ultimul an datorită clienților ruși. Exporturile din China către vecinul său sunt atât de puternice încât în ​​această vară constructorii chinezi au ridicat depozite și turnuri de birouri de 20 de etaje la graniță. Orașul de graniță Heihe este un microcosmos al relațiilor economice din ce în ce mai strânse ale Chinei cu Federația Rusă. Beijingul beneficiază de invazia rusă în Ucraina, deoarece Moscova a schimbat Occidentul cu China, cumpărând totul, de la mașini la cipuri de computer, scrie The New York Times.

Rusia, la rândul ei, vinde petrol și gaze Chinei cu reduceri mari. Ciocolata rusească, cârnații și alte bunuri de larg consum sunt acum pe rafturile supermarketurilor din China. În primele 11 luni ale anului 2023, comerțul dintre cele două țări a depășit 200 de miliarde de dolari, un nivel pe care cele două țări nu se așteptau să atingă până în 2024.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a primit o imagine pozitivă și în China. Mass-media de stat chineză a răspândit porțiuni constante din propaganda rusă în China și în întreaga lume.

Rusia este atât de populară în China, încât influeceri ai rețelelor sociale se îngrămădesc la Harbin, centrul administrativ al celei mai nordice provincii din est, Heilongjiang, pentru a se poza în ținute rusești în fața fostei catedrale rusești.

Liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au demonstrat în mod repetat public că există legături strânse între țări. La începutul lunii septembrie, Xi a vizitat Harbin și a declarat Heilongjiang „poarta spre nord”. Exporturile chineze către Rusia în primele 11 luni ale acestui an au crescut cu 69% față de aceeași perioadă din 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Menținerea și dezvoltarea relațiilor chino-ruse este o alegere strategică făcută de ambele părți pe baza intereselor fundamentale ale celor două popoare”, a spus Xi în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul rus Mihail Mișustin la Beijing miercuri, 20 decembrie.

China a satisfăcut nevoia critică a Rusiei de importuri, pe fondul respingerii companiilor europene și americane după ce Putin a lansat un război total în februarie 2022. China continuă să joace rolul de furnizor de bunuri de substituție pentru Federația Rusă, în ciuda faptului că riscă să aibă legături economice proste cu multe țări europene.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, liderii Germaniei, Franței și altor țări europene au încercat în cea mai mare parte să ignore diferențele cu China în probleme precum drepturile omului și s-au concentrat pe comerț. Oficialii chinezi, la rândul lor, insistă că nu ar trebui să fie forțați să aleagă între Europa și Rusia și că Beijingul ar trebui să poată face afaceri liber cu ambele părți.

Producătorii chinezi de vehicule au beneficiat cel mai mult de pe urma creșterii comerțului cu Rusia

Recent, în orașul Heihe, cozi de camioane diesel cu autocolante cu urși pe ușile lor, simbolul Rusiei, s-au aliniat așteptând să fie duse peste podul peste râul Amur către Federația Rusă. Podul este nou, la fel ca și camioanele, marca Genlyon, deținută de Shanghai Automotive Industry Corporation, deținută de China. Compania, cunoscută sub numele de SAIC, produce și mărci de mașini precum MG, achiziționată din Marea Britanie.

Vânzările au ajutat China să depășească Japonia ca cel mai mare exportator de automobile din lume în acest an. Producătorii germani precum Mercedes-Benz și BMW au fost vânzători mari în Rusia, dar s-au retras de pe piața rusă pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei de către Europa, SUA și aliații lor.

Vânzările de mașini scumpe în Rusia au scăzut brusc, ceea ce a dus la o scădere a volumului total al pieței auto din țară. Potrivit directorului Centrului Carnegie din Berlin pentru Studiul Rusiei și Eurasiei, Aleiksandr Gabuev, reprezentanți ai clasei de mijloc, precum și familiile ruse sărace, ai căror membri constituie cea mai mare parte a soldaților care participă la război, au început să cumpără în mod activ mașini chinezești mai ieftine.

Unul dintre motive, potrivit lui Gabuev, este despăgubirile de deces sau invaliditate pe care guvernul rus și companiile de asigurări le oferă familiilor soldaților ruși - până la 90.000 de dolari în caz de deces.

Rusia nu a publicat cifre pentru numărul de soldați uciși și răniți în războiul împotriva Ucrainei, dar Statele Unite estimează numărul total la 315.000.

Rușii cumpără aproape exclusiv mașini cu motoare cu ardere internă. Există un surplus de ele în China, deoarece consumatorii din țară trec rapid la mașini electrice.

Iar granița terestră înseamnă că Beijingul poate transporta mașini către Rusia pe calea ferată, un factor important, deoarece China nu are o flotă proprie de transportatori transoceanici pentru a exporta mașini.

Rezultat? Potrivit GlobalData Automotive, producătorii auto chinezi au ocupat 55% din piața rusă. În 2021, ponderea lor a fost de 8%.

„Niciodată până acum nu am văzut producători de automobile dintr-o singură țară câștigând atât de multă cotă de piață atât de repede -- chinezii sunt în așteptare”, a spus consultantul auto Michael Dunn.

Statele Unite au avertizat ferm China împotriva trimiterii de arme în Rusia și până acum nu au găsit dovezi că Beijingul a transferat arme în Federația Rusă. Dar unele dintre echipamentele civile pe care China le vinde Rusiei, cum ar fi dronele și camioanele, pot avea și aplicații militare.

În plus, apropierea de Rusia a oferit un impuls modest, dar oportun pentru industria construcțiilor din China. Economia țării încearcă să se vindece de cicatricile lăsate de aproape trei ani de măsuri stricte pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

Piața imobiliară se confruntă cu o criză în toată China. Zeci de milioane de apartamente sunt goale sau neterminate, iar noi proiecte s-au blocat.

„Se construiesc multe case, dar nimeni nu locuiește în ele”, a spus Zhang Yang, un vânzător de uși în orașul Heihe.

Dar unii rezidenți chinezi își găsesc de lucru la granița cu Rusia, care până în acest an nu avea locuri de parcare pentru camioane, centre de vămuire, gări, conducte și alte infrastructuri. Vara, construcțiile au progresat într-un ritm rapid în orașe precum Heihe, deși s-a blocat în timpul iernii reci.

Energia rusă ieftină ajută fabricile chineze să concureze pe piețele globale

Conductele sunt necesare pentru una dintre cele mai importante mărfuri comercializate între cele două țări: energia.

Energia rusă ieftină ajută fabricile chineze să concureze pe piețele globale, chiar dacă rivalii lor de producție din alte țări, în special Germania, s-au confruntat cu o creștere bruscă a prețurilor energiei în mare parte în ultimii doi ani.

Rusia crește aprovizionarea cu gaze prin conducta Power of Siberia către China și negociază construirea unei a doua conducte care va transporta gaze din zăcămintele din care țările europene își luau combustibilul, înainte de războiul pe scară largă al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Beijingul și Moscova au convenit, de asemenea, asupra unei a treia conducte, mai mici, pentru a transporta gaze din estul Rusiei în nord-estul Chinei – un proiect care este în construcție într-un ritm rapid.

Noua conductă va traversa pământul pe care Rusia l-a confiscat din China la sfârșitul anilor 1850. În anii 1960, China și Uniunea Sovietică s-au certat asupra problemei graniței, și au avut loc și lupte. O statuie a generalului chinez încă se află deasupra râului Amur într-un sat de lângă Heihe. Astăzi, Rusia și China construiesc poduri și conducte care traversează râul.

Faptul că China extinde cooperarea cu Federația Rusă pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei provoacă alarmare în Statele Unite și țările europene. Guvernele occidentale au cerut Beijingului să nu sprijine eforturile militare ale Moscovei și să influențeze Rusia să pună capăt războiului. Cu toate acestea, astfel de apeluri nu au făcut nimic pentru a opri apropierea dintre Beijing și Moscova.

