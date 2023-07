Putin spune că a încercat, dar nu a reușit, să-l înlăture pe Prigojin după revolta Wagner. „Căruntul“ a devenit liderul de facto al mercenarilor

Președintele Vladimir Putin a spus că a căutat și nu a reușit să-l înlocuiască pe Evgheni Prigojin ca lider al luptătorilor Wagner în Ucraina, după ce șeful mercenarului i-a respins propunerea în timpul unei întâlniri de la Kremlin în această lună.

Versiunea lui Putin asupra evenimentelor, care a apărut într-un interviu pentru ziarul Kommersant, a fost o recunoaștere surprinzătoare că președintele rus încă negocia o preluare a grupului de mercenari Wagner.

Analiştii au sugerat că rebeliunea de scurtă durată a Wagner de luna trecută a scos la iveală slăbiciunea şi incapacitatea lui Putin de a gestiona conflictele dintre diverşii jucători de putere din regimul său.

Vineri, presa de stat din Belarus a difuzat imagini cu instructorii Wagner care au început să sosească în Belarus ca parte a unui acord de exil încheiat cu Kremlinul după revolta eșuată.

„Căruntul“, înlocuitorul lui Progojin?

Putin i-a spus editorialistului Andrei Kolesnikov că s-a întâlnit cu Prigojin și cu 35 de comandanți Wagner la Kremlin după revoltă și că a căutat să negocieze condițiile pentru continuarea participării grupului de mercenari la războiul Rusiei din Ucraina.

Vladimir Putin a declarat că le-a propus luptătorilor din Grupul Wagner ca un de mercenar de rang înalt din rândurile lor, cunoscut sub numele de „Sedoi”, care în rusă înseamnă „Căruntul”, să îi comande în locul lui Evgheni Prigojin, relatează Reuters.

Putin a spuen că „Sedoi” este comandantul de facto al companiei Wagner. „Sedoi” este numele de război al lui Andrei Troşev, un comandant Wagner de rang înalt, aflat pe lista de sancţiuni a Uniunii Europene.

Andrei Nikolaevici Troșev este colonel în rezervă, erou al Federației Ruse, cu experiență de război pe fronturile din Afganistan, Cecenia, Caucazul de Nord și Siria.

Identitatea sa este confirmată şi de documente oficiale franceze, de surse cu cunoştinţe în domeniu şi de informaţii din presa rusă, precizează Reuters.Trezoreria Franţei descrie indicativul lui Troşev drept „Siedoy”.

Printre asociaţii săi se numără Dmitri Utkin, un fost ofiţer al forţelor speciale de informaţii militare GRU şi fondator al Wagner, potrivit UE.

Canalele pro-Wagner de pe Telegram au spus în mod repetat că Troşev este cunoscut după indicativul „Sedoi” şi că este unul dintre comandanţii de rang înalt din Wagner.

UE l-a descris drept „directorul executiv (şeful de personal) al Grupului Wagner” într-un document din 2021, care spune, de asemenea, că este membru fondator al grupului.

„Andrei Troşev este direct implicat în operaţiunile militare ale Grupului Wagner în Siria”, a spus UE.

„El a fost implicat în special în zona Deir al-Zor. Ca atare, el oferă o contribuţie crucială la efortul de război al (preşedintelui sirian) Bashar al-Assad şi, prin urmare, sprijină şi beneficiază de pe urma regimului sirian”, menţionează documentul UE.

Marea Britanie l-a descris, de asemenea, în documentele sale de sancţiuni în legătură cu Siria, drept directorul executiv al Wagner.

Andrei Troşev s-a născut la Leningrad, numele din epoca sovietică pentru Sankt Petersburg, la 5 aprilie 1962, potrivit surselor ruse. Documentele de sancţiuni occidentale menţionează data naşterii lui ca 5 aprilie 1953. Nu este clar de ce, conform Reuters.

Troşev a luptat în Afganistan în timpul războiului de 10 ani al Uniunii Sovietice de acolo. După căderea Uniunii Sovietice, a servit în Caucazul de Nord în armata rusă şi apoi în SOBR, o unitate de forţe speciale de reacţie rapidă a Ministerului de Interne rus, unde era comandant.

Pentru serviciul său în Afganistan, Troşev a primit de două ori Ordinul Steaua Roşie. A primit, de asemenea, şi cea mai înaltă medalie a Rusiei, aceea de Erou al Patriei, în 2016, pentru asaltul asupra oraşului Palmyra din Siria împotriva militanţilor Statului Islamic.

O fotografie a sa a apărut în presa rusă în 2017 şi îl arată pe Putin alături de Troşev, Utkin şi alţii. Ambii bărbaţi care apoi au trecut în compania lui Prigojin poartă mai multe medalii. Se crede că fotografia datează din 2016, notează Reuters.

„Toți ar putea să se adune într-un singur loc și să continue să servească”, i-a spus Putin jurnalistului de la Kommersant, Andrei Kolesnikov. „Și nimic nu s-ar schimba pentru ei. Ei vor fi conduși de aceeași persoană care fusese comandantul lor actual în tot acest timp.”

Oferta a primit sprijin din partea comandanților Wagner, a spus Putin. „Mulți dintre ei au dat din cap când am spus asta. Dar Prigojin, care stătea în fața lor și nu le-a văzut [reacția], a spus: „Nu, băieții nu vor fi de acord cu această decizie”.

Interviul pare să facă parte dintr-un efort mai amplu al Kremlinului de a câștiga loialitatea Wagner, chiar și în timp ce încearcă să-l discrediteze pe Prigojin prin scurgerea de informații sensibile și jenante despre el.

În timpul interviului, Putin a mai spus că Wagner nu există, invocând legislația rusă care interzice companiile militare private și îi pune viitorul sub îndoială.

Putin încă are nevoie de Wagner

Dara Massicot, cercetător la Rand Corportion, un grup de reflecție american, specializat în strategia militară rusă, a declarat că versiunea lui Putin a evenimentelor a semnalat că poate scoate în afara legii Wagner în orice moment, în timp ce încearcă să creeze o breșă între Prigojin și luptătorii săi, scrie The Guardian.

„El semnalează: „Îl voi separa pe Prigojin de această unealtă, Wagner și luptătorii Wagner, de care încă am nevoie”, a spus Massicot. „Încă am nevoie de acel instrument. Nu am nevoie atât de mult de Prigojin.”

Cu toate acestea, a fost surprinzător că Putin face publice negocierile eșuate cu Prigojin, chiar dacă acesta a încercat să-și reia rolul de „naș” al diferitelor interese de putere din Rusia.

„Nu cred că acest lucru îl face să pară atât de puternic pe cât crede el”, a spus Massicot, care a descris presupusa întâlnire drept „teatru” după rebeliunea eșuată.

Abbas Galliamov, consultant politic și fost redactor de discursuri al lui Putin, a spus că faptul că cei doi s-au întâlnit „arată că Putin este dispus să normalizeze relația cu Prigojin”.

„Ambele părți au încă nevoie una de cealaltă”, a spus Galliamov, dar a adăugat că remarcile lui Putin către Kommersant și campania media împotriva lui Prigojin sugerează că cele două părți „nu au găsit un teren comun”.

Canalele de televiziune controlate de Kremlin au continuat să difuzeze știri care detaliază interesele de afaceri ale lui Prigojin și susțin că el a fost atât ineficient, cât și corupt. Armata rusă a susținut că a recuperat arme și echipamente, inclusiv unele despre care a spus că sunt nefolosite, în ciuda plângerilor lui Prigojin că luptătorii săi erau sistematic insuficient aprovizionați.

Fotografii jenante ale lui Prigojin au fost, de asemenea, difuzate pe canalele Telegram pro-război, după raiduri la reședința lui și la birourile Wagner. Unii l-au arătat deghizat, purtând bărbi și păr fals, ceea ce duce la ridicolizarea șefului mercenarilor.

Vineri, o imagine scursă l-a arătat pe Prigojin stând în chiloți pe un pat într-un cort militar. Data imaginii nu a putut fi confirmată imediat și nu se știe dacă Prigojin se afla în Belarus.

În aceeași zi, televiziunea de stat din Belarus a susținut și că primii luptători Wagner au ajuns într-o tabără militară ridicată în satul Asipovici. Mercenarii au fost filmați antrenând forțele locale de apărare. Ministerul apărării din Belarus a declarat că luptătorii Wagner „servesc ca instructori într-o serie de discipline militare”.

Galiamov a spus că „dacă Putin și Prigojin își lasă deoparte emoțiile, în mod rațional ambii jucători ar prefera să facă pace, astfel încât Rusia să poată folosi trupele Wagner din Ucraina. Ambele părți au nevoie una de cealaltă. Pentru Putin, obiectivul superior este războiul din Ucraina, în timp ce Prigojin știe că, fără președinte, e ca și mort”.

