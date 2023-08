Motivul caraghios pentru care o familie de români îl caută pe proprietarul unei mașini. "Ar fi păcat să le dau la bulgari banii degeaba"

Așteptate cu nerăbdare și pregătite în detaliu, vacanțele românilor în Grecia nu sunt lipsite de peripeții.

Este cazul unei românce care în drum spre Grecia a descoperit că a completat greșit numărul mașinii pentru plata vignetei la intrarea în Bulgaria. Femeia s-a gândit că sunt șanse ca șoferul care are mașina înmatriculată pe numărul care apare greșit pe vignetă trece și el prin Bulgaria, după cum a anunțat pe Facebook.

"Bună ziua!

Dacă cineva are nr de înmatriculare B117EVV, și tranzitează Bulgaria începând de azi 8.08.2023, are vignetă valabilă timp de o săptămână, am completat din greșeală greșit numărul mașinii noastre și a trebuit să refacem o nouă vignetă, iar de la acesta nu putem lua banii înapoi.

Vacanță frumoasă și drumuri bune!", a scris femeia pe Forum Thassos.

"Șansele sunt foarte mici, dar dacă există?

Care ar fi fost șansele că acel nr de înmatriculare chiar să aibă nevoie? Știu că e amuzant, dar mă gândeam că ar fi păcat să le dau la bulgari banii degeaba, iar insula este plină de români, parcă cei mai mulți din ultimii 7 ani.

Se pare că un gest bun făcut. la noi românii este luat în râs, puteam bine mersi să nu postez, dar m-am gândit că tot am plătit și nu pot recupera banii ar fi păcat dacă există cineva cu acest număr și tranzitează Bulgaria să poată beneficia de ea, eu am greșit un singur număr, nu cred că mă fac de râs cu asta, cum spune cineva mai sus", a adăugat aceasta în comentarii.

"Eu îi plăteam și combustibilul pentru o plimbare"

Unii dintre membrii grupului s-au distrat pe seama situației, în comentarii.

"Dacă este deja vigneta plătită, pe respectivul număr nu se poate cumpăra alta pe aceeași perioadă. Cel puțin așa e în România."

'Doar faptul că ai postat nu se poate numi un gest bun ...e o greșeală pe care nu ai cum să o repari, altfel dacă puteai să schimbi nr de înmatriculare sau să o anulezi nu mai era nici un gest."

"Gestul bun este că s-a gândit să scrie pe acest grup, poate cine știe ... acum dacă nu vă place postarea treceți mai departe. A greși e omenește, a arunca cu pietre nu..."

"Chiar nu este de ras...eu îi plăteam și combustibilul pentru o plimbare...am zis să facem "pomană" completă. Zi frumoasă (chiar ar fi fost frumos să îl găsim)."

"Dacă îți dau nr meu ...îmi faci și mie una?"

Unii au făcut verificări înainte să comenteze: "Numărul nu-i liber, dar n-are RCA ... poate te aude și-și face, să viziteze Bulgaria."

"Super gest. Invitație în Bulgaria"

"Dacă posesorul câștigător acceptă provocarea, pot contribui la bani "de buzunar"! Merită o chetă gestul ăsta!"

"Super gest. Invitație în Bulgaria."

"Dau și eu 100 de euro dacă face dovadă cu poză de la mașină și merge măcar până la Nisipurile de aur."

"Pe un an nu putea să îmi facă și mie cineva?!"