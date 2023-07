Problemele românilor în vacanță, în Grecia: "De 4 zile spăl de mi s-au ros palmele"

În plin sezon al vacanțelor, românii împărtășesc în mediul online poze din zonele în care se află, felurile preferate de mâncare, experiențe care le plac sau probleme pentru care caută soluții.

Cele comune se referă la diverse bunuri pierdute, defecțiuni ale mașinii sau rezervări anulate de gazde în ultimul moment.

Unii au probleme mai puțin obișnuite. Este cazul unei românce aflate în vacanță în Grecia care și-a dat seama că nu s-a gândit chiar la toate când a rezervat cazarea, iar acum caută o spălătorie pentru hainele murdare.

"Am căutat pe grup, dar n-am găsit info legată de acest aspect.

Unde spălăm hainele?

Nu râdeți, vă rog!

Nu m-am gândit la acest aspect la rezervarea cazării. Nu au mașină de spălat și nici nu-mi pot recomanda unde să le spăl. De 4 zile spăl de mi s-au ros palmele.

În zona Potos/ Pefkari, unde putem spăla haine?", a întrebat aceasta pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook.

"Numai 7 prosoape mari îmi iau o oră să le spăl"

În comentarii, unii mărturisesc că au avut aceeași problemă. Alții îi oferă soluții.

"Bănuiesc că aveți familie numeroasă sau că sunteți de multe zile pe insulă. Altfel nu-mi explic întrebarea. Întotdeauna am spălat hainele folosite în concediu, acasă!"

"Da, așa este. 4 copii avem și stăm 9 zile. În afară de hainele pe care nu le pot ține murdare o săptămână (capătă un miros specific), deși avem de schimb, nu suport mirosul prosoapelor de pe o zi pe alta. Numai 7 prosoape mari îmi iau o ora să le spăl, apoi o oră hainele, lenjeria de plajă și "păturicile" pentru șezlonguri. În a treia zi simt deja că e prea mult. Sper să găsim o soluție. Mergem la camping", a completat autoarea.

"Hainele se usucă foarte greu din cauza umidității, nu le veți avea de pe o zi pe alta. Eu sincer cred că singura soluție e să le scoateți la aer, cel puțin prosoapele, iar hainele schimbate zi de zi."

"9 zile nu e f mult... Lăsați prosoapele în pace, nu li se întâmplă nimic! Mirosul 'specific' se va înlătura la prima spălare acasă, nu rămâne în haine/ prosoape. Dacă nu puneți așa mult preț pe timpul dvs, măcar faceți un bine mediului și gândiți-vă că în afară de lenjeria intimă nu prea există lucruri ce trebuie spălate/schimbate zilnic! Chiar nu înțeleg spălatul acesta excesiv, mai ales că ați menționat de schimburi."

"De ce n-ați luat schimburi suficiente?"

"Aștept să ne spuneți dacă ați găsit. Și noi suntem foarte interesați să găsim un loc unde ne putem spală hainele. Noi suntem doar 2, dar stăm o lună."

"Păi de-aia ați venit în concediu pe insulă, să spălați haine? Nu-nțeleg de ce n-ați luat schimburi suficiente."

"Am luat schimburi, dar hainele, de la apă marii, capătă un miros urât dacă stau mai multe zile. În plus avem multe prosoape care necesită spălare zilnic", a explicat autoarea postării.

"A fost una dintre cerințe când am căutat cazare"

"Va înțeleg perfect. Și noi am avut această problemă anul trecut. De fapt a fost una dintre cerințe când am căutat cazare, însă odată ajunși am aflat că de fapt nu există posibilitatea să utilizăm mașina de spălat de la proprietate. Cea mai apropiată spălătorie indicată de gazdă (noi am stat în Skala Potamia) a fost Laundry Thassos Express în Limenas (o găsiți exact așa pe Google). Puteți face un drum acolo de ex dacă mergeți la Marble Beach."

"Mie personal chiar mi se pare o întrebare pertinentă și de bun simț... Noi de exemplu venind în Grecia cu 3 copii, vom avea portbagajul plin (cărucior, scaun masă pentru bebe - pe care-l voi folosi la cazare, pampersi, ceva jucării pentru drum, poate și 2 trotinete, haine pentru 2 adulți și 3 copii, produse de igienă, prosoape și cine știe câte se mai adună).

Apoi, câte haine pot să-mi iau dacă stau spre exemplu 2 săptămâni (a avut grijă soțul să stăm doar una)?

Trebuie să țin cont că printre noi este unul care schimbă cel puțin 3 schimburi (fiind 3 mese, iar el la început de diversificare, sigur 3 schimburi le murdărește), ceilalți doi care dacă nu se murdăresc, sigur transpiră... Eu ca adult sigur nu pot purta a doua zi același tricou."

