Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Un sejur de o săptămână costă 2.000 de lei FOTO

Pasionații de schi se orientează deja către destinația ideală pentru un concediu de iarnă petrecut pe pârtie, iar alegerea este cu atât mai grea ținând cont că Europa nu duce lipsă de stațiuni.

Previziunile economice pentru iarna care vine nu sunt roz, iar prețurile alimentelor și utilităților au crescut substanțial în ultimul an. În aceste condiții, bugetele alocate vacanțelor ar putea fi mai mici, însă vestea bună este că există numeroase stațiuni de schi accesibile în Europa, potrivit europeanbestdestinations.com.

Bulgaria este renumită la nivel european pentru plajele sale, hotelurile ieftine și stațiunile de schi. Bansko este una dintre cele mai populare stațiuni, cu circa 50 de kilometri de pârtii și 14 teleschiuri. O săptămână de schi în Bansko costă aproximativ 400 de euro. Desigur, prețul poate varia în funcție de nevoile și dorințele fiecărui turist.

De exemplu, pentru un sejur de o săptămână în Bansko, în intervalul 9-15 ianuarie, prețurile sunt următoarele, dacă vă rezervați de pe acum:

La un preț mediu de 500 de dolari pe săptămână, te poți bucura de un sejur la schi în Borovets, Bulgaria. Cu 60 de kilometri de pârtii și 13 teleschiuri, sezonul începe din decembrie și poate să țină până în luna mai.

Pentru un sejur de o săptămână în Boroveț, în intervalul 9-15 ianuarie, prețurile sunt următoarele:

Din ce în ce mai mulți turiști descoperă Slovenia, o destinație de vis pentru sporturile de iarnă. Vogel este o stațiune de schi foarte frumoasă, situată pe vârfurile Bohinjului. Comisia Europeană a acordat acestei destinații un titlu de excelență pentru grija deosebită pentru mediu.

Vogel oferă 22 de kilometri de pârtii și un parc de snowboard. O vacanță de săptămână ajunge la un preț mediu de 600 de euro pe săptămână pentru două persoane în timpul sezonului de vârf.

Pentru un sejur de o săptămână în Vogel-Bohinj, în intervalul 9-15 ianuarie, prețurile sunt următoarele:

There is a ski bus 🚌 driving from Bled to 3 different ski resorts in the region. One of them is #Vogel which is a true paradise for skiers.⛷️

P. S. Ski bus is free for #JulianAlps ski pass holders. 😉#lakebled #ifeelsLOVEnia #slovenia #bohinj pic.twitter.com/F0vTwnHxph