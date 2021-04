Tara care va oferi vaccin turistilor, pentru a-i atrage in vacante

Ministrul pentru turism al tarii a confirmat ca Maldivele dezvolta un sistem de "turism de 3V", care ar permite turistilor "sa viziteze, sa se vaccineze si sa faca vacanta".Potrivit lui Mausoom, tara intentioneaza sa ofere doua doze de vaccin vizitatorilor, ceea ce inseamna ca cei care se inscriu pentru acesta ar trebui sa ramana in Maldive cateva saptamani.El spera ca programul va contribui la cresterea turismului pe arhipelagul insulei Oceanului Indian, care a avut in medie 1,7 milioane de vizitatori cu un an inainte de pandemie.Cu toate acestea, calatorii internationali dornici sa rezerve un pachet de "3V" in Maldive vor trebui sa mai astepte.De asemenea, el nu a specificat daca calatorii vor fi taxati pentru primirea vaccinului.Schema "3V" nu va fi aplicata inainte ca intreaga populatie a tarii, estimata la putin sub 550.000, sa fie complet vaccinata."Ideea principala a deschiderii turismului este de a oferi un turism in mod sigur, cu inconveniente minime", a declarat recent Mausoom pentru CNBC International."Deci, odata ce tara va fi vaccinata, atunci vom trece la turismul 3V", a mai spus oficialul Guvernamental.El a confirmat ca pana acum aproximativ 53% din populatie a primit prima doza de vaccin, inclusiv 90% dintre lucratorii din turismul de prima linie.In februarie, Thoyyib Mohame, director general al Maldives Marketing & PR Corporation, a declarat pentru CNN Travel ca tara a primit 555.494 de vizitatori in 2020, depasind previziunile estimate la 500.000."Cel mai mare avantaj al nostru este dat de caracteristicile geografice unice ale Maldivelor", a spus el, explicand ca faptul ca oaspetii pot fi imprastiati pe insule s-a dovedit deosebit de atragator pentru calatori si a insemnat, de asemenea, ca masurile de distantare sociala au fost usor mai usor de mentinut."Am promovat destinatia ca un refugiu sigur pentru turisti", a afirmat acesta. Maldivele au raportat, de la inceputul pandemiei, in total 25.939 de cazuri de coronavirus si 67 de decese.