Grădina paradisiacă apărută într-un sat din România. Un italian bogat a construit-o în cinstea nepoatei sale. Vizitator: „Acum pot să mor liniștit” FOTO VIDEO

Potrivit Ghidul Banatului, Giovanni Salvatelli a fost vrăjit iremediabil de Banpotoc, transformând cele patru hectare într-o atracţie turistică. Grădina, dedicată nepoțelei sale Zoe, este un proiect conceput după planuri proprii pe care le-a dezvoltat fără niciun ajutor specializat.Nu a gândit proiectul întreg de la început, ci l-a extins de-a lungul a 17 ani, timp în care s-a ocupat de fiecare centimetru pătrat al proprietății, a stabilit locul fiecărei plante și i-a urmărit evoluția. Aleea spre grădină te trimite direct într-un peisaj toscan.”Proprietarul este un autodidact în tot ceea ce înseamnă frumos și artă și în special în amenajarea acestor grădini. Nu a avut ajutor specializat, s-a lăsat inspirat dar a și studiat foarte mult și are o afinitate nativă pentru frumos, pentru materiale naturale, de calitate, pentru lucrul bine făcut, pentru artă și eleganță”, spune Ramona Morar, administratorul grădinii.Intenția inițială nu a fost de a amenaja un astfel de domeniu. Giovanni Salvatelli căuta o casă de vânzare în zonă. Locul i-a transmis însă o energie pozitivă și așa a apărut ”I Giardini di Zoe”.”Locația am descoperit-o întrebând pe toată lumea dacă este vreo casă de vânzare în zonă. A ales acest loc pentru poziția mai retrasă față de sat și pentru energia pozitivă pe care o degaja acest loc. Era în aprilie 2003 când am văzut pentru prima dată această locație, erau înflorite magnoliile si cu toate acestea în timpul vizitei a început să ningă cu fulgi mari, astfel că, în câteva minute, totul a fost acoperit de mantia albă a zăpezii. L-am interpretat ca fiind un semn de bun augur”, a mai povestit Ramona Morar pentru Ghidul Banatului.Grădinile sunt amenajate pe o suprafața de 4 hectare. Plantele folosite la amenajare sunt specii care se găsesc peste tot în România: Thuja, Juniperus, Buxus, Taxus, Abies, Pinus, Spiraea, Forsythia, Euonimus, Hypericum, Berberis, Phyracantha, Prunus nigra, Prunus triloba, Acer, Tilia, Pyrus, Platan.Frumusețea și eleganța grădinii sunt date în special de modul în care sunt aranjate. Sunt toaletate cel puțin o dată pe an, iar gazonul este tuns minim o data pe săptămână. Pentru îngrijirea și întreținerea grădinilor este nevoie de multă muncă zilnică, săptămânală, lunară, anuală (plivit, săpat, fertilizat, udat, tratamente, tunderi, tăieri, etc). Scările și zidurile sunt din travertin, iar obiectele decorative din fontă au fost căutate și achiziționate personal de proprietar și aduse din Italia.Totul, absolut totul, se face sub atenta supraveghere a proprietarului, chiar și de la distanță, impusă de măsurile de restricție ale pandemiei. ”I Giardini di Zoe” rămâne însă proiectul său de suflet:”Este un proiect de suflet, în aceste momente de criză, mă refer la dezastrul provocat de Covid în Italia, a fost rațiunea și motivația lui de a rezista, de a merge mai departe, de a trăi încă o zi pentru a împlini multiplele idei pe care le are pentru Giardini și de a duce mai departe acest proiect care are nevoie de multe alte investiții”, spune Ramona Morar, o norocoasă așa cum se consideră, pentru că are privilegiul de a vedea de aici răsăritul și apusul.”Pentru noi, cei care adormim în cântecul greierilor sub bolta înstelată și ne trezim în ciripitul păsărilor și în razele de soare care ne mângâie fata, pentru noi este o mare binecuvântare dar și o mare responsabilitate. A avea grijă de toate acestea presupune dedicare șapte zile din șapte, perseverență, răbdare, pasiune, control, informare continuă si multă, muuultă muncă” mai spune aceasta.Întrebată care a fost cea mai deosebită apreciere, compliment al unui vizitator, Ramona Morar a răspuns: ”Cel mai deosebit compliment pe l-am primit a fost din partea unui domn mai în vârstă care a spus,, acum pot să mor liniștit, am văzut Raiul” ”.„I Giardini di Zoe” este deschis publicului în luna august zilnic între orele 9.00 și 20.00. Ultima intrare este la ora 19.00, iar costul unui bilet este de 10 lei de persoană.