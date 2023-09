Sumele generoase pe care le au la dispoziție unii români pentru vacanțe. "Mă simt săracă"

Mulți români nu reușesc să plece nicăieri în concediu, iar unii își permit vacanțele cu sacrificii mari. La cealaltă extremă sunt cazurile celor care au sume foarte mari la dispoziție.

Este cazul unui român care are la dispoziție 3.000 de euro pentru 7 zile la Paris, iar această sumă nu include "cheltuieli personale", după cum a precizat într-o postare pe Facebook.

"Bună ziua! Postez anonim pentru că nu vreau să se râdă de mine. Credeți că un buget de 3.000 de euro de persoană (fără cheltuieli personale) se poate sta 7 zile la Paris și să se viziteze Versailles?", a întrebat acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Mă simt săracă"

Întrebarea a stârnit diverse reacții printre membrii grupului, în comentarii.

"Eu zic că ai vrut să te dai în spectacol cu bugetul asta, nu să nu radă lumea de tine."

"De ce ai cheltui în Parisul de azi 3000 de euro de persoană? Sigur că ajung, dar păstrați din bani pentru locuri mai curate și mai civilizate."

"Mă simt săracă."

"Și dacă ești anonim crezi că nu putem râde de tine?"

"3.000 de euro de persoană e foarte mult"

"3.000 de euro 7 zile?! Cred că îți mai rămân bani de încă niște vacanțe.

"Fix din cauza comentariilor de genul am pus anonim. Am pus o suma la întâmplare ca să știu să mă orientez", a explicat autorul postării.

"Cu trei mii de euro de căciulă nici nu mai ai nevoie să te orientezi de unul singur, plătești pe unu' care să te orienteze. Lăsați modestia."

"3000 de euro de persoană e foarte mult, însă depinde la ce hotel doriți să vă cazați.

În anumite perioade ale anului, se găsesc zboruri la prețuri mici, la companiile low cost. Hoteluri se găsesc de asemenea la prețuri accesibile, mai ales dacă sunt la o oarecare distanță de centru. Totul ține de preferințele d-voastră în materie de cazare, restaurantele la care doriți să mâncați… Se poate stă 7 zile în Paris, cu zbor, mâncare și unele obiective vizitate, 2 persoane- 1500- 2000 euro. Se poate chiar și cu mai puțin."

"Cei care râd, râd degeaba pentru că nu vă cunosc"

"Depinde foarte mult cât de cheltuitori sunteți.

Cei care rad, rad degeaba pentru că nu va cunosc.

Poate Dvs doriți să zburați la business class, alții într-o săptămâna reușesc să se încadreze la un low-cost doar cu ghiozdan de 7kg. Poate Dvs doriți să stați la un hotel de 5* cu vedere la turnul Eiffel (dacă doriți așa, va recomand ShangriLa) în timp ce alții stau într-o camera la comun luată de pe airbnb. Poate Dvs vreți să vă deplasați doar cu Uber sau să închiriați mășina acolo, în timp ce alții se descurcă foarte bine cu mijloacele de transport în comun. Poate vă mai doriți și o vizită la Disney cu cazare 3 nopți în interiorul parcului. Și exemplele pot continua.

Sfatul meu este așa: puneți-vă pe căutat, în primul rând ce obiective vreți să vizitați. Vedeți cât costă întrările la aceste obiective și (mai ales) cu cât timp înainte trebuie rezervate. Apoi, în funcție de preferințe, vedeți cam cât costă câte un bilet de transport în comun (din câte îmi amintesc erau pe 3 sau 10 zile - posibil să mă înșel) sau vedeți cam cât costă cursele cu Uber (iarăși, dacă nu ma înșală memoria parcă era undeva la 60€ cursa din centru până la aeroport).

Mai departe, în funcție de punctele de interes, căutați o cazare care să va satisfacă nevoile (cred că mic dejun e suficient la cât aveți de plimbat, e inutil să luați mai multe mese). Mai cercetați și perioadele de mers, unele sunt mai ok - sunt anumite zile în care intrările la unele obiective sunt gratuite. Mai căutați și blogurile cu recomandați în ceea ce privește mâncarea, cam cât ați cheltui pe o masă. Puneți totul pe hârtie, trageți linie și vedeți ce va iese. Mai adăugați banii de zbor și cam 1000€ peste ce ați calculat și e gata bugetul.

Totul depinde de Dvs. Călătorie minunată să aveți."

"Cu 3.000 de euro poți să stai cazată în Maldive și doar iei un zbor dus-întors până la Versailles azi, mâine iei pentru Eiffel și tot așa."

"Buget 5.700€ pentru 3 persoane 10 nopți, cu următoarele servicii incluse: bilete avion Tarom, cazare cu mic dejun hotel 4* central (o dublă și o singla) și bilete de intrare la: Versailles, Tour Eiffel, Disneyland 1 zi 2 parcuri, Louvre. În august!"

"Poate fi chiria pe 2-3 luni"

"Dacă sunteți o familie de 4.....nu știu, 12.000 de euro o săptămâna e cam puțin. Mai bine la mamaia că s-a lansat litoralul pt toți și aproape că va încadrați. Dar să renunțați la turul orașului Cernavodă."

"3000 euro poate fi chiria pe 2-3 luni. Pentru chestii de turist începător, îți sunt arhi-suficienți, dar atenție că sunt mulți țepari care caută să profite de oricine - nu trebuie să fie totul scump. Poți cheltui și câteva sute de euro cu totul, dacă te organizezi dinainte (muzee gratis în anumite zile sau ore, mâncare acasă etc). În același timp, e un oraș în care nu trebuie să cauți mult pentru a da 3000 de euro doar pe o cină sau pe o geantă. Londra și Paris sunt cele mai scumpe orașe din Europa, dacă 1 bilet de bus e 1 leu în Ro de exemplu, acolo e de 5 ori mai scump. Prin tranzitivitate, totul e mai scump. Depinde și de stil, dacă ești ok să stai la hostel cu 5 în camera pt 20 de euro pe noapte, sau vrei apartamentul tău la bulevard, cu candelabru cu cristale. Minim 400 aș zice, strâns la pungă. Maxim nu există, the sky is the limit."

"Depinde unde vrei să te cazezi și ce fel de experiență vrei să trăiești. Noi am dat pe 1 camera de hotel în spatele Operei Garnier 500€ pe noapte in luna iunie, apoi in funcție de cât/ce vrei să vizitezi, intrările sunt undeva la 200€ cumulat de persoană. Trebuie să mai adaugi mesele, care din nou sunt altă poveste. Deci dacă vrei Paris "pe stil" 3.000€ pentru 7 zile s-ar putea să fie prea puțin. Dacă vrei condiții medii, atunci cu 2.000€ cred că acoperi tot."

