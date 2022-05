Jojo - premiata pentru harul comic

Jojo a primit "Premiul Vasilica Tastaman" pentru harul comic dovedit in emisiunile de televiziune, dar mai ales in filmul "Poker" regizat de Sergiu Nicolaescu, in cadrul Premiilor Pacala organizate de Societatea Umoristica Pacala.

Distinctia i-a fost acordata lui Jojo pe 17 decembrie la Casa Universitarilor din Bucuresti, printre premianti numarandu-se si Florin Zamfirescu, Oana Pellea, Medeea Marinescu sau Marin Moraru.

Jojo a intampinat cu mare emotie acest premiu.