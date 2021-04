Filmul in care Madalina Ghenea joaca alaturi de Al Pacino, pus la zid. Mostenitorii imperiului Gucci au iesit la atac

Patrizia Gucci, stranepoata a lui Guccio Gucci (1881 - 1953), fondatorul casei de moda, a declarat pentru Associated Press ca este ingrijorata de faptul ca filmul "merge dincolo de repunerea in scena a unei crime adevarate si se amesteca in vietile private ale mostenitorilor lui Guccio Gucci"."Suntem cu adevarat dezamagiti. Vorbesc in numele familiei. Fura identitatea unei familii pentru a face profit, pentru a creste veniturile sistemului de la Hollywood... Familia noastra are o identitate, intimitate. Putem vorbi despre orice. Dar exista o limita ce nu poate fi trecuta", a declarat ea.Filmul "House of Gucci", productie MGM, urmareste povestea adevarata a Patriziei Reggiani, fosta sotie a mostenitorului imperiului, Maurizio Gucci, care a fost ucis in 1995 la comanda ei. Ea a fost condamnata in 1998 pentru orchestrarea asasinarii lui Gucci dupa ce a descoperit ca el i-a fost infidel. Desi a primit o condamnare la 29 de ani de inchisoare, Reggiani a executat 18 ani si a fost eliberata in 2016.Lady Gaga, pe numele real Stefani Joanne Angelina Germanotta, a publicat pe 9 martie o imagine in care apare alaturi de Adam Driver, care joaca rolul lui Maurizio Gucci, cu textul: "Signore e Signora Gucci" (domnul si doamna Gucci, n.r.).Patrizia Gucci a mai spus ca a luat legatura cu sotia regizorului, Giannina Facio, pentru a primi o lamurire privind "scopul filmului", dar nu a primit vreun raspuns. Facio s-a intalnit cu cativa membri ai familiei Gucci la inceputul anilor 2000 pentru a discuta legat de un eventual proiect care l-ar fi avut in centru pe tatal Patriziei Gucci, Paolo, si pe bunicul ei, Aldo.Subliniind ca echipa de productie a lungmetrajului lui Scott nu a contactat familia pentru a colabora, Patrizia Gucci a afirmat ca familia ei urmeaza sa decida care va fi urmatorul pas pe care il va face, dupa ce va viziona filmul complet. In plus, mostenitorii imperiului sunt nemultumiti de unele alegeri facute pentru distributie, precum Al Pacino si Jared Leto, si ingrijorati ca e posibil ca filmul sa duca mai departe inexactitatile pe care le-au remarcat in cartea "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed"."Bunicul meu a fost un barbat foarte chipes, ca toti Gucci, si foarte inalt, cu ochi albastri si foarte elegant", a explicat Patrizia. "El este jucat de Al Pacino, care nu este tocmai inalt, iar in aceasta fotografie pare gras, scund, cu perciuni, chiar urat. Pacat, pentru ca nu seamana cu el deloc".Despre portretizarea lui Paolo Gucci de catre Jared Leto, ea a spus: "Oribil, oribil. Inca ma simt jignita".