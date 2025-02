Fumator? Iata ce vitamina te protejeaza

Daca esti fumator, atunci ar trebui sa stii ca vitamina care te apara de raul facut de viciu este cea pe care ti-o furnizeaza chiar soarele, Vitamina D.

Un studiu recent a aratat ca aceasta are rol protector in cazul fumatorilor, relateaza MedicalDaily. In cadrul studiului, au fost observati 626 de subiecti, timp de 20 de ani, fiindu-le verificata periodic functionarea plamanilor.

S-a observat ca in cazul subiectilor unde exista o deficienta de Vitamina D, efectele fumatului erau vizibile, comparativ cu cei care nu aveau o carenta la acest capitol.

Se banuieste ca actiunea benefica a Vitaminei D are legatura cu proprietatile sale antiinflamatoare si cele antioxidante, au concluzionat cei implicati in cercetarea publicata in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Ads