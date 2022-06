Leacuri antireumatice de sezon

Odata ce toamna-si va intra pe deplin in drepturi si vremea se va raci si va ploua mult si des, durerile reumatice se vor inteti, iar simptomele se vor acutiza. Pe langa un regim de viata rational, hrana potrivita, plimbari, ceaiuri calmante, exercitii usoare de gimnastica, poti scapa de durerile reumatice folosind ajutoare din natura, cum ar fi cataplasmele sau compresele pregatite in casa.

Binecunoscuta varza poate fi de un real folos cand durerile devin de nesuportat. Foile de varza se pun in mai multe straturi. Intai se trece peste ele cu un sucitor ori o sticla, pana lasa putina zeama si se inmoaie, ca sa fie mai usor de aplicat peste locul dureros. Se leaga cu tifon sau o bucata de panza mai mare si se schimba o data la cateva ore.

Hreanul are puterea de a actiona rapid impotriva reumatismului. Radacinile se dau prin razatoare, se pun pe o bucata de panza ori tifon si se aplica pe locul dureros. Se tin cat timp suporti. Locul pe care se aplica hreanul se incalzeste imediat. Daca apar usturimi, inlatura imediat cataplasma si foloseste in loc ceapa sau usturoi, care au acelasi efect, dar sunt mai putin agresive.

Se piseaza o capatana de usturoi si se adauga putina apa. Pasta astfel obtinuta se pune pe tifon sau o bucata de panza si se aplica pe locul dureros. Ceapa poate fi taiata marunt sau in felii rotunde. Impotriva durerilor reumatice se pot folosi, de asemenea, frunze tinere de nuc. Dupa ce au fost lasate la macerat in ulei de masline timp de 6 ore, se aplica pe locul bolnav in strat de cate trei - patru frunze.

Sarea grunjoasa, din cea care se foloseste toamna la muraturi, incalzita la cuptor sau intr-un ceaun de tuci, se pune intr-un saculet ori o soseta de bumbac si se aplica fierbinte pe locul bolnav. Este bine sa fie acoperita cu o perna sau o patura groasa pentru a o mentine calda cat mai mult timp.

Bitterul suedez, preparat din plantele noastre, este foarte bine tolerat de organism si are efect imediat. Se toarna bitter pe o bucata de vata care se aplica pe locul dureros dupa ce, in prealabil, acesta a fost uns cu alifie de galbenele sau sunatoare. Peste vata imbibata in bitter se pune o folie de plastic si-apoi se leaga cu o fasa. Compresa se poate tine toata noaptea.

Pe locurile dureroase se pot aplica, de asemenea, comprese cu aburi de coada calului. Locurile dureroase pot fi masate cu ulei de masline, tinctura de tataneasa si galbenele sau alifii din aceleasi plante.

Sa avem sanatate!