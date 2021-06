Alarma pentru produsele cosmetice: Care sunt cele care contin substante toxice nocive, ce afecteaza grav sanatatea

S-a descoperit ca rimelurile si rujurile contin cele mai ridicate niveluri de flor organic, care nu se descompune, ci se acumuleaza in timp, in corpul uman. Acestea sunt poreclite "substante chimice pentru totodeauna" si pot provoca boli grave, precum cancer , perturbari hormonale, slabirea sistemului imnunitar si reducerea greutatii noilor nascuti, in cazul femeilor, potrivit Smithsonian Mag Substantele chimice toxice au fost gasite in diverse produse de consum zilnic, cum ar fi vase antiaderente, cutii pentru pizza, solutii penttru indepartarea petelor, dar si in produse cosmetice , asa cum se arata intr-un studiu publicat in revista Environmental Science and Technology Letters."Mai mult de jumatate din toate produsele cosmetice testate contineau niveluri ridicate de substante toxice pe baza de flor", a spus Mathew Daly, care a participat la cercetare.Expertii de la Universitatea Notre Dame au testat 231 de produse de machiaj utilizate frecvent, precum fond de ten lichid, anticearcane, fard de obraz, rujuri si rimel. S-a constatat ca 82% dintre produsele tip rimel Mascara impermeabile, 63% dintre fondurile de ten si 62% din rujurile lichide contin cel putin 0.384 micrograme de flor pe centimetru de produs, un nivel peste limitele admise.Trebuie mentionat faptul ca specialistii afirma ca ochii, pielea si buzele sunt vulnerabile la absorbtia substantelor chimice toxice. Cele enumerate mai sus, care contin un nivel ridicat de flor, sunt periculoase pentru sanatate Aceste substante toxice sunt adaugate in produsele cosmetice pentru a le creste valabilitatea si pentru a face pielea mai stralucitoare si mai neteda, insa ele sunt niste "bombe cu efect intarziat", putand declansa in timp grave probleme de sanatate organismului uman.