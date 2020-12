Ponta, atac in serie la adresa USR-PLUS: "Eu le spun URSS pentru ca au o singura solutie la problemele Romaniei - sa intram toti in puscarie"

Despre PSD: "Au devenit mai USR-isti decat USR-istii"

"Dacian Ciolos are si doua pensii speciale , nu una. Eu celor de la USR-PLUS le spun URSS pentru ca ei au o singura solutie la problemele Romaniei - sa intram toti in puscarie, sa ramana doar ei. Dincolo de aceasta solutie, care a functionat in Cambodgia, in Uniunea Sovietica, eu nu am auzit de la USR-isti cum fac cu economia", a afirmat Victor Ponta, la postul B1 TV. Ponta a fost intrebat cum au ajuns liderii de varf ai USR-PLUS sa aiba astfel de idei. "Obtii mai multe voturi daca starnesti urile si frustraile oamenilor, decat daca le rezolvi problemele. Eu ii impart pe oamenii politici in doua categorii - cei care construiesc si cei care distrug. (...) Eu nu cred in capacitatea USR de a ne rezolva problemele de criza. In primul rand, jumatate din populatia Romaniei nu are economii, nu are venituri suficiente si sigure cu care sa treaca peste un an de criza - 2021. Cam toti (Cei de la USR - n.red.) sunt oameni invartiti, sunt copii, nepoti de securisti, de oameni bogati, traiesc prin centrul orasului, lucreaza la multinationale. (...) Nu prea mai sunt pe la PSD asa multi copii de securisti, sunt la USR".In acest context, Victor Ponta a lansat un atac si la adresa fostilor sai colegi de la PSD, despre care a spus ca au devenit "mai USR-isti decat USR-istii", ceea ce, din punctul sau de vedere, nu le aduce niciun avantaj de natura electorala."PSD-istii au devenit mai USR-isti decat USR-istii. PSD-istii, in ultimul timp, se lupta cu coruptia, vor sa taie pensiile si toata lumea ii intreaba de ce nu s-au luptat pana acum. Nu castiga nimic electoral, se fac de ras, daca ma intrebati pe mine.Sunt penibili pentru ca deodata vrei sa devii USR-ist de la PSD. Nu. Ocupa-te de electoratul tau. Au inceput si ei cu prostia asta, sa taiem pensiile speciale de la militari. Militarii nu au pensii speciale. De la Alexandru Ioan Cuza incoace au pensii militare, si americanii au tot pensii militare si toti cei din NATO."