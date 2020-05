Ce a obtinut Violeta Alexandru in Germania pentru sezonierii romani. Ambasadorul Hurezeanu anunta ce urmeaza (Foto&Video)

Sursa: Facebook/ Violeta Alexandru

"Stiu bine ce rezultate am obtinut in aceste zile la Berlin, pentru ca am fost ascultata si respectata de ministrii germani, am trecut prin tot ceea ce este important pentru munca romanilor de aici.Intentia mea este sa tratez si eu cu respect colaborarea de lunga durata intre Romania si Germania. Stiu ca multe lucruri se vor rezolva imediat, pentru altele (care vin din spate, nerezolvate) avem un plan de lucru eu si ministrul Muncii, Hubertus Heil.Vom face ceea ce ne-am angajat sa facem pentru romani si vom evalua stadiul masurilor cu proxima vizita in Romania pe care ministrul Muncii din Germania a decis, dupa discutia noastra, sa o faca in doar cateva luni la Bucuresti", se arata intr-o postare de pe Facebook.Violeta Alexandru a mai scris ca aceste rezultate "se vor vedea in conditiile de munca, dar si in promptitudinea cu care se vor verifica sesizarile oricarui muncitor - inclusiv roman care lucreaza in Germania".Intr-un interviu acordat Deutsche Welle , ministrul a precizat ca problemele intampinate de romani in Germania exista inca dinaintea pandemiei."Va pot confirma faptul ca discutiile pe care le-am avut mi-au intarit convingerea ca o serie de probleme, acolo unde au existat - si subliniez caracterul izolat al problemelor, pe care le vad ca sunt in teren, in acest moment - vin din urma, dinaintea acestei perioade de pandemie.Avand in vedere masurile speciale de preventie si de protectie, acum ies la iveala pregnanta. Sunt aspecte care au nevoie de o rezolvare si aveau nevoie de o rezolvare cu mult inainte de acest episod, de aceasta criza pe care o traversam", a spus Violeta Alexandru.Aceasta a avut o intrevedere cu ministrul german al Agriculturii, cu care va face un plan de lucru pe termen scurt, dar si mediu."Din ce am discutat cu doamna ministru al Agriculturii, vad totala disponibilitate in a ne face un plan de lucru pe termen imediat, dar si mediu, in a inventaria un index al conditiilor de munca in tarile membre UE, in care sa atingem si aspecte privind tipul de protectie sociala aferenta acestor contracte de munca in activitate sezoniera, in care sa tratam impreuna chestiuni care tin de un standard de siguranta, de securitate in munca (...)Am vazut totala disponibilitate din partea autoritatilor germane de a se implica nu numai in rezolvarea aspectelor punctuale, o implicare totala in a verifica si adresa toate sesizarile primite, dar si de a face un pas inainte si de a cauta niste solutii de sistem, solutii care tin de reglementari, de protocoale comune, de un schimb de informatii intre autoritatile noastre", a adaugat ministrul.Una dintre solicitarile punctuale ale Violetei Alexandru a fost efectuarea verificarilor in teren."Am certitudinea ca inclusiv mesajele publice pe care le-am dat, si anume ca orice roman care se loveste de o problema sa apeleze la institutiile care efectueaza controlul in Germania, la politie, daca este cazul, la institutiile de verificare a conditiilor de munca, au fost auzite... Acolo unde sunt sesizari si se impun controale, este nevoie intr-adevar de o implicare mult mai prompta, dupa cum este nevoie de o constientizare a drepturilor pe care oamenii, care lucreaza aici, le au.Atunci cand simt ca drepturile nu sunt respectate, trebuie sa aiba incredere sa apeleze la ambasada, la institutiile care efectueaza controlul, pentru ca aceasta este solutia institutionala prin care se pot remedia situatiile", a afirmat ea.De altfel, ambasadorul roman de la Berlin, Emil Hurezeanu, a anuntat ca Legea muncii va fi schimbata in Germania, dupa scandalurile din ferme si abatoare, unde sute de romani s-au infectat cu COVID-19."Ministrul Muncii din Germania va prezenta in sedinta de guvern, cancelarului Angela Merkel, un proiect pentru a schimba legislatia muncii, in abatoare, unde sunt multi muncitori sezonieri, dar si in agricultura.Ministrul cere, de exemplu, sa fie eliminati subcontractorii, pentru ca in lantul acesta dintre angajator si angajat au intervenit agentii de munca, alti angajatori intermediari.Uneori, sunt patru-cinci subcontractori, iar distanta dintre angajatorul principal si angajati a crescut foarte mult in detrimentul angajatului. Oamenii vorbesc cu subangajatorii, nu cu angajatorii directi. Ministrul german al Muncii vrea sa prezinte maine (miercuri - n.red.) - e o premiera istorica in Germania - un proiect prin care aceste lanturi de subangajatori, din industria carnii in principal, sa fie desfiintate", a declarat Emil Hurezeanu marti seara la Digi24 Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, pe 15 mai, ca luni (18 mai) va pleca in Germania pentru a verifica conditiile in care lucreaza romanii care au plecat la cules de sparanghel."O sa fiu luni la prima oara in Germania. Vreau sa vad chiar eu care sunt realitatile si ce au de spus romanii nostri. Stiu ca se fac verificari.Fac un apel catre romanii nostri, daca au orice fel de problema, sa recurga la sprijinul Ambasadei", a declarat Violeta Alexandru, la Romania TV.Pe 11 mai, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si ministul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, au fost audiati de comisiile reunite din Senat pentru munca, familie si protectie sociala, afaceri europene si politica externa, pe tema "Operatiunea Sparanghelul" si alte aspecte legate de romanii care lucreaza sezonier in afara tarii si au plecat in cele 2 luni de stare de urgenta.Ea a anuntat inca de atunci ca va pleca in Germania pentru a verifica personal in ce conditii lucreaza romanii.