Consilierul onorific al ministrului Vlad Voiculescu avea dreptul sa acceseze baza de date privind vaccinarea, sustine Ministerul Sanatatii

Ce spune ministerul

"Atributiile consilierului onorific nu sunt formale"

Potrivit unui comunicat de presa, informatiile accesibile Ministerului Sanatatii nu sunt secretizate, iar procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea impotriva COVID-19 se inscrie in coordonatele legale care prevad dreptul oricarui cetatean de a avea acces la informatiile publice. Precizarea a fost facuta dupa ce Guvernul a anuntat ca a fost sesizat Ministerul Public "in rem" privind accesul in RENV."Corpul de control al Prim-Ministrului a efectuat verificari cu privire la procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea impotriva COVID-19, demarat de Ministerul Sanatatii. Au fost verificate in cadrul controlului activitatile specifice mai multor institutii din subordinea Ministerului Sanatatii si a celor aflate in subordinea sau coordonarea Guvernului, care au atributii legale in privinta gestionarii Platformei nationale de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 si a Registrului Electronic National de Vaccinari (RENV). Accesul Ministerului Sanatatii in RENV a fost limitat la date statistice, fara caracter secret, adica la informatii publice, care pot fi accesate de orice persoana", a informat Ministerul Sanatatii.Intr-un comunicat, Ministerul Sanatatii a facut precizari "cu privire la natura informatiilor ce au ajuns a fi cunoscute de catre consilierul onorific Stefan Voinea si care mai apoi au fost publicate in format transparent pe pagina data.gov.ro"."Calitatea de consilier onorific este reglementata de art. 15 din HG 144/2010, iar aceasta prevedere implica posibilitatea de a numi consilieri onorifici pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru realizarea obiectivelor ministerului. Stefan Voinea a fost implicat in proiectul de transparentizare a datelor despre pandemie si vaccinare, fiind indicat ca persoana de contact in acest sens", arata sursa citata. Ministerul Sanatatii a mentionat ca, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii publice, toate informatiile gestionate de autoritati si de celelalte persoane indicate la art. 2 din lege sunt informatii publice."Situatiile in care informatiile nu sunt publice sunt expres si limitativ prevazute de art. 12 din Legea 544/2001 si de Legea 182/2002 privind informatiile clasificate, precum si de HG 595/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania. Informatiile accesibile Ministerului Sanatatii din RENV nu se incadreaza in niciuna dintre exceptiile prevazute de Legea 544/2001 si nici nu exista o secretizare a acestor date. Conform legii, informatiile pot fi secret de stat (secretizate prin HG) sau secret de serviciu, secretizate prin act al conducerii unei persoane juridice. In speta, baza de date RENV nu avea niciun grad de secretizare, fiind prin urmare publica. Orice informatie publica poate fi accesata de catre orice persoana, fara a justifica un interes", a transmis Ministerul Sanatatii."Prin urmare, consilierul onorific, investit prin actul de numire cu exercitiul autoritatii de stat (actul de numire se publica in Monitorul Oficial) avea dreptul sa acceseze baza de date RENV fara nicio formalitate suplimentara", mai sustine sursa citata.MS mentioneaza ca, in cazul in care ar fi existat un grad de secretizare, ar fi trebuit adus la cunostinta oricarei persoane ce se afla in situatia de a accesa acele date sau care ar fi dorit sa acceseze acele date si, asa cum prevad dispozitiile legale, ar fi necesitat obtinerea unui certificat ORNISS in prealabil. Atributiile consilierului onorific nu sunt formale , el fiind onorific numai pentru ca nu este platit si nu pentru ca ar exercita numai formal o astfel de pozitie. Procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea impotriva COVID-19 se inscrie in coordonatele legale care prevad dreptul oricarui cetatean de a avea acces la informatiile publice, fara a justifica un interes.Ministerul Sanatatii a manifestat responsabilitate cu privire la datele ce ar fi putut avea caracter personal sau confidential in sensul in care, la momentul la care a solicitat INSP accesul la date, nu a solicitat accesul la toate datele gestionate de acesta, ci doar la cele care au caracter statistic si care puteau fi considerate publice", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Corpul de control al prim-ministrului a sesizat Ministerul Public "in rem" privind accesul in Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV), ca urmare a verificarilor preliminare efectuate la Ministerul Sanatatii si la celelalte institutii din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atributii legale in privinta gestionarii platformei de vaccinare.