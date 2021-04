Vlad Voiculescu, despre acuzatia ca ar fi dorit sa mute transplanturile la Viena: "Acordul nu era facut de mine, avea cel putin zece ani"

Voiculescu a declarat ca in cele patru luni de mandat din actualul Guvern a incheiat un acord cu Italia privind transplantul. Vlad Voiculescu a vorbit, duminica, la Pro TV PLUS despre acuzatia ca a vrut sa mute transplanturile din Romania la Viena."Da, m-am legat de mafia transplanturilor in 2016 si am spus ca nu este firesc ca un om oarecare din Romania sa trebuiasca sa isi vanda casa sau masina macar sa poata sa isi cumpere un rinichi, sa vina mai in fata pe lista. Am spus ca trebuie transparenta si am spus ca acest proces trebuie sa fie unul care sa puna pe toata lumea la nivel de egalitate. Nu daca esti un actor cunoscut, nu poti sa intri in fata unora care au o nevoie mai mare pentru a fi salvat, sau aceeasi nevoie, deci trebuie egalitate", a declarat Vlad Voiculescu.Fostul ministru al Sanatatii a vorbit si de numarul de transplanturi."A doua poveste legata de transplant a fost legata de transplantul pulmonar care trebuia sa se faca in Bucuresti si acolo am spus ca trebuie sa ne pregatim. A trecut un an si jumatate in care nu s-a facut transplant in Romania, dupa care a venit un scandal imens si a inchis portile romanilor catre salvare la AKH Viena unde nu era un acord facut de mine, cred ca avea macar zece ani vechime, unde la un moment dat ajunsesera sa fie operati, salvati, opt oameni pe an, opt romani in fiecare an.Din 2016 pana la sfarsitul lui 2020 pana cand am venit eu din nou ministru au fost operati opt oameni. Deci in patru ani erau operati cati erau operati intr-un singur an, dintre care au supravietuit sase. Ultimul transplant pulmonar care s-a facut in Romania la acest centru unde s-au investit foarte multi bani, nu intru in detalii, dar sunt peste 10 milioane de euro care s-au investit acolo si lucrurile nu sunt curate in niciun fel, dar in toti anii astia practic s-a operat mai putin decat intr-un singur an inainte. Usile sunt inchise, practic, la Viena, iar ultimul transplant s-a facut in ianuarie 2020", a mai declarat Vlad Voiculescu.Voiculescu a adaugat ca a gasit, revenind la conducerea Ministerului Sanatatii, o lista de asteptare de sase pacienti pentru transplant si a semnat un acord cu Italia in acest sens."Am gasit o lista de asteptare de pacienti, in situatie critica unii dintre ei, sase la numar, de fapt sunt mult mai multi, procesul nu a functionat cum trebuie, sunt sigur ca in tara asta sunt oameni care au nevoie de transplant pulmonar si nu apar nici macar in lista de asteptare. In astea patru luni, am incheiat un acord cu Italia. Imi amintesc ca in 2016 ajunsesera sa spuna ca eu sunt actionar la spitalul din Viena care e de stat, asta ajunsesera sa spuna si multi au crezut", a declarat Vlad Voiculescu.