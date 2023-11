Vlad Voiculescu: Ancheta DNA privind vaccinurile, o petardă, un malpraxis juridic ceva de speriat

Ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri în pandemia Covid-19 este un precedent foarte periculos, a declarat, luni, la RFI, fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. Procurorii îl acuză de abuz în serviciu, pentru achiziția unui număr nejustificat de mare de doze de vaccin. În acest dosar mai sunt anchetați fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă.

Vlad Voiculescu spune că ancheta DNA privind vaccinurile este ”o petardă, pur și simplu, dar poate că vin sărbătorile acum și vin alegerile la anul, mi se pare pur și simplu o petardă. Procurorul anticorupție în 114 pagini de referat pe care l-a transmis pentru ridicarea imunității domnului Cîțu, la mine și la Ioana Mihăilă nu se pune problema, noi nu suntem parlamentari, în 114 pagini nu dă nici cel mai mic indiciu despre vreo urmă de corupție, deci nu e vorba de nici un cap de ață, nicăieri. Al doilea punct este legat de cine a luat deciziile în pandemie. Cine lua deciziile în pandemie, cine comunica despre vaccinare, cine apărea la televizor despre vaccinare, vorbeam despre comitetul CNCAV, condus de colonelul Gheorghiță, angajat MApN, nu angajat al Ministerului Sănătății, care raporta nu mie, niciodată Ministerului Sănătății, nici mie, nici Ioanei Mihăilă, ci domnului Cîțu, premierului (...). Al treilea punct: mi se pare că este un precedent și am vorbit cu o mulțime de avocați și de juriști, mi se pare un precedent foarte periculos acesta de a merge cu instrumentele anticorupție asupra unor teme care sunt în nici un caz legate de corupție, pentru că, repet, nu spune nici măcar procurorul asta, că e vorba de vreo corupție, ci merge către chestiuni de oportunitate. În felul ăsta, ar trebui să urmărească, nu știu, ANAF-ul, pentru că nu face colectarea așa cum se cuvine (...). Ar trebui să meargă după domnul Rafila, care a comandat pastilele de iod, care nu au fost folosite (...). Mi se pare un malpraxis juridic ceva de speriat”.

Ads

Întrebat dacă apreciază, acum, că au fost cumpărate nejustificat de multe doze de vaccin, raportat la numărul de persoane eligibile pentru vaccinare, la momentul respectiv, Vlad Voiculescu a replicat: "Am avut aceeași întrebare, să spun așa. Nu mi-am permis să am o impresie. Sigur, e mult mai ușor să te uiți trei ani mai târziu, știind că s-au folosit 17 milioane de doze până acum. Dar atunci am avut o părere, părere pe care am expus-o în ședința de Guvern din data de 10 martie, dacă nu greșesc, am expus-o în Guvern, am spus: uite, atâtea doze avem, atâtea doze vreți să cumpărați, domnule premier, pentru că deciziile erau ale premierului, mandatul celor care se duceau să negocieze, care erau angajați MApN, care se duceau să negocieze la Bruxelles dacă iau sau nu iau mai multe doze, dacă nu cumpără sau cumpără doze adiționale, mandatul era al premierului, eu am adus discuția în Guvern nu numai pe gură, ci printr-un memorandum în care am expus toate lucrurile astea, memorandum care de altfel este și public, memorandum semnat de către premier (...). E mult mai ușor să vezi lucrurile acum și să te uiți la cantitatea contractată atunci, ca și cum ai fi avut-o în debara. Nimeni nu avea cantitățile respective în debara, era un program de livrare (...).

Ads

Despre diferená de retorică dintre USR și PSD în fața acuzațiilor de corupție aduse membrilor de partid, Vlad Voiculescu a afirmat: "Noi suntem în continuare anticorupție, lucrurile nu se compară în nici un fel. Dacă la OUG 13 și în toată perioada aceea, ce încercau să facă este prin acțiuni politice să scape hoții și anume oameni care furaseră, în cazul nostru nu e nici un indiciu de corupție. Faptul că un procuror face un malpraxis juridic evident trebuie contestat. Faptul că DNA nu m-a întrebat nici măcar o singură dată, nu mi-a cerut explicații mie, Ioanei Mihăilă, presupun că nici domnului Cîțu, în toți acești ani, deși acum doi ani am menționat exact lucrurile pe care vi le spun acum public, lucrul ăsta cum vă sună, chiar la șase luni înainte de alegeri și nu e primul, vorbim despre o urmărire penală de asemenea împotriva lui Clotilde Armand, pentru o sumă de 3.000 de euro, unde iarăși nu se acuză nici un furt, totul este cât se poate de transparent și dintr-o dată apar aceste dosare. Domnul Predoiu de altfel, ultima dată când a fost în Parlament, a amenințat cu dosare".